Yang Zhang

ONE4

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 60 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 49%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
669
Gewinntrades:
530 (79.22%)
Verlusttrades:
139 (20.78%)
Bester Trade:
92.35 USD
Schlechtester Trade:
-26.33 USD
Bruttoprofit:
1 715.58 USD (125 496 pips)
Bruttoverlust:
-726.14 USD (64 478 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (214.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
214.84 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.88%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
8.13
Long-Positionen:
270 (40.36%)
Short-Positionen:
399 (59.64%)
Profit-Faktor:
2.36
Mathematische Gewinnerwartung:
1.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-121.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-121.74 USD (7)
Wachstum pro Monat :
3.55%
Jahresprognose:
43.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
121.74 USD (4.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.54% (121.74 USD)
Kapital:
24.89% (612.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CHFJPY 70
AUDJPY 60
EURUSD 53
NZDCAD 41
AUDNZD 39
USDJPY 37
EURAUD 34
AUDCAD 30
GBPJPY 28
GBPUSD 27
EURNZD 25
USDCHF 21
AUDUSD 21
NZDCHF 20
XAUUSD 18
EURGBP 18
GBPAUD 17
USDCAD 15
NZDJPY 15
EURJPY 14
CADJPY 13
EURCHF 11
CADCHF 11
GBPNZD 9
GBPCAD 8
NZDUSD 7
EURCAD 5
GBPCHF 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPY 119
AUDJPY 83
EURUSD 83
NZDCAD 76
AUDNZD 39
USDJPY 49
EURAUD 26
AUDCAD 40
GBPJPY 17
GBPUSD 42
EURNZD 43
USDCHF 23
AUDUSD 64
NZDCHF 47
XAUUSD 17
EURGBP 76
GBPAUD 19
USDCAD 16
NZDJPY 9
EURJPY 8
CADJPY 15
EURCHF 16
CADCHF 21
GBPNZD 3
GBPCAD 10
NZDUSD 23
EURCAD 4
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 4.5K
EURUSD 4.6K
NZDCAD 5.7K
AUDNZD -4.7K
USDJPY 6.2K
EURAUD 3.2K
AUDCAD 3.2K
GBPJPY 2.4K
GBPUSD 1.3K
EURNZD 3.9K
USDCHF 1.9K
AUDUSD 2.2K
NZDCHF 2.1K
XAUUSD 1.9K
EURGBP 3K
GBPAUD 3.1K
USDCAD 1.6K
NZDJPY 1.4K
EURJPY 1.4K
CADJPY 2.4K
EURCHF 932
CADCHF 1.8K
GBPNZD 90
GBPCAD 715
NZDUSD 871
EURCAD 616
GBPCHF 226
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +92.35 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +214.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -121.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 895
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.61 × 3203
ICMarkets-Live14
0.67 × 248
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 7764
Tickmill-Live
0.68 × 4984
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
noch 93 ...
Keine Bewertungen
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 17:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 03:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ONE4
60 USD pro Monat
49%
0
0
USD
3K
USD
22
100%
669
79%
100%
2.36
1.48
USD
25%
1:500
