СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ONE4
Yang Zhang

ONE4

Yang Zhang
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2025 49%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
661
Прибыльных трейдов:
526 (79.57%)
Убыточных трейдов:
135 (20.42%)
Лучший трейд:
92.35 USD
Худший трейд:
-26.33 USD
Общая прибыль:
1 696.17 USD (124 109 pips)
Общий убыток:
-716.77 USD (63 321 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (214.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
214.84 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.88%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.05
Длинных трейдов:
265 (40.09%)
Коротких трейдов:
396 (59.91%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
3.22 USD
Средний убыток:
-5.31 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-121.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-121.74 USD (7)
Прирост в месяц:
4.77%
Годовой прогноз:
57.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
121.74 USD (4.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.54% (121.74 USD)
По эквити:
24.89% (612.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 70
AUDJPY 60
EURUSD 53
NZDCAD 40
AUDNZD 39
USDJPY 37
EURAUD 31
AUDCAD 30
GBPJPY 28
GBPUSD 27
EURNZD 25
AUDUSD 21
NZDCHF 20
USDCHF 19
XAUUSD 18
EURGBP 18
GBPAUD 17
USDCAD 15
NZDJPY 14
EURJPY 14
CADJPY 13
EURCHF 11
CADCHF 11
GBPNZD 9
GBPCAD 8
NZDUSD 6
EURCAD 5
GBPCHF 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY 119
AUDJPY 83
EURUSD 83
NZDCAD 75
AUDNZD 39
USDJPY 49
EURAUD 25
AUDCAD 40
GBPJPY 17
GBPUSD 42
EURNZD 43
AUDUSD 64
NZDCHF 47
USDCHF 21
XAUUSD 17
EURGBP 76
GBPAUD 19
USDCAD 16
NZDJPY 9
EURJPY 8
CADJPY 15
EURCHF 16
CADCHF 21
GBPNZD 3
GBPCAD 10
NZDUSD 17
EURCAD 4
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 4.5K
EURUSD 4.6K
NZDCAD 5.5K
AUDNZD -4.7K
USDJPY 6.2K
EURAUD 3.5K
AUDCAD 3.2K
GBPJPY 2.4K
GBPUSD 1.3K
EURNZD 3.9K
AUDUSD 2.2K
NZDCHF 2.1K
USDCHF 1.8K
XAUUSD 1.9K
EURGBP 3K
GBPAUD 3.1K
USDCAD 1.6K
NZDJPY 1.5K
EURJPY 1.4K
CADJPY 2.4K
EURCHF 932
CADCHF 1.8K
GBPNZD 90
GBPCAD 715
NZDUSD 571
EURCAD 616
GBPCHF 226
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +92.35 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +214.84 USD
Макс. убыток в серии: -121.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 895
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.61 × 3203
ICMarkets-Live14
0.67 × 248
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 7764
Tickmill-Live
0.68 × 4984
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
еще 93...
Нет отзывов
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 17:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 03:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
