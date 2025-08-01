SeñalesSecciones
Yang Zhang

ONE4

Yang Zhang
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD al mes
incremento desde 2025 49%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
664
Transacciones Rentables:
528 (79.51%)
Transacciones Irrentables:
136 (20.48%)
Mejor transacción:
92.35 USD
Peor transacción:
-26.33 USD
Beneficio Bruto:
1 701.89 USD (124 621 pips)
Pérdidas Brutas:
-719.07 USD (63 533 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (214.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
214.84 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.88%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
8.07
Transacciones Largas:
267 (40.21%)
Transacciones Cortas:
397 (59.79%)
Factor de Beneficio:
2.37
Beneficio Esperado:
1.48 USD
Beneficio medio:
3.22 USD
Pérdidas medias:
-5.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-121.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-121.74 USD (7)
Crecimiento al mes:
4.32%
Pronóstico anual:
52.40%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
121.74 USD (4.54%)
Reducción relativa:
De balance:
4.54% (121.74 USD)
De fondos:
24.89% (612.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPY 70
AUDJPY 60
EURUSD 53
NZDCAD 41
AUDNZD 39
USDJPY 37
EURAUD 31
AUDCAD 30
GBPJPY 28
GBPUSD 27
EURNZD 25
USDCHF 21
AUDUSD 21
NZDCHF 20
XAUUSD 18
EURGBP 18
GBPAUD 17
USDCAD 15
NZDJPY 14
EURJPY 14
CADJPY 13
EURCHF 11
CADCHF 11
GBPNZD 9
GBPCAD 8
NZDUSD 6
EURCAD 5
GBPCHF 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPY 119
AUDJPY 83
EURUSD 83
NZDCAD 76
AUDNZD 39
USDJPY 49
EURAUD 25
AUDCAD 40
GBPJPY 17
GBPUSD 42
EURNZD 43
USDCHF 23
AUDUSD 64
NZDCHF 47
XAUUSD 17
EURGBP 76
GBPAUD 19
USDCAD 16
NZDJPY 9
EURJPY 8
CADJPY 15
EURCHF 16
CADCHF 21
GBPNZD 3
GBPCAD 10
NZDUSD 17
EURCAD 4
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 4.5K
EURUSD 4.6K
NZDCAD 5.7K
AUDNZD -4.7K
USDJPY 6.2K
EURAUD 3.5K
AUDCAD 3.2K
GBPJPY 2.4K
GBPUSD 1.3K
EURNZD 3.9K
USDCHF 1.9K
AUDUSD 2.2K
NZDCHF 2.1K
XAUUSD 1.9K
EURGBP 3K
GBPAUD 3.1K
USDCAD 1.6K
NZDJPY 1.5K
EURJPY 1.4K
CADJPY 2.4K
EURCHF 932
CADCHF 1.8K
GBPNZD 90
GBPCAD 715
NZDUSD 571
EURCAD 616
GBPCHF 226
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +92.35 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +214.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -121.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 895
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.61 × 3203
ICMarkets-Live14
0.67 × 248
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 7764
Tickmill-Live
0.68 × 4984
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
otros 93...
No hay comentarios
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 17:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 03:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
