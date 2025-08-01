- 자본
- 축소
트레이드:
702
이익 거래:
556 (79.20%)
손실 거래:
146 (20.80%)
최고의 거래:
92.35 USD
최악의 거래:
-26.33 USD
총 수익:
1 810.88 USD (130 925 pips)
총 손실:
-781.10 USD (70 841 pips)
연속 최대 이익:
24 (214.84 USD)
연속 최대 이익:
214.84 USD (24)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.88%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
8.46
롱(주식매수):
281 (40.03%)
숏(주식차입매도):
421 (59.97%)
수익 요인:
2.32
기대수익:
1.47 USD
평균 이익:
3.26 USD
평균 손실:
-5.35 USD
연속 최대 손실:
7 (-121.74 USD)
연속 최대 손실:
-121.74 USD (7)
월별 성장률:
4.30%
연간 예측:
52.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
121.74 USD (4.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.54% (121.74 USD)
자본금별:
24.89% (612.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|76
|AUDJPY
|62
|EURUSD
|54
|NZDCAD
|42
|USDJPY
|39
|AUDNZD
|39
|EURAUD
|35
|GBPJPY
|32
|AUDCAD
|31
|GBPUSD
|27
|EURNZD
|27
|USDCAD
|22
|USDCHF
|21
|AUDUSD
|21
|NZDCHF
|20
|XAUUSD
|18
|EURGBP
|18
|GBPAUD
|17
|CADJPY
|15
|NZDJPY
|15
|EURJPY
|14
|EURCHF
|12
|CADCHF
|12
|GBPCAD
|10
|GBPNZD
|9
|NZDUSD
|7
|EURCAD
|5
|GBPCHF
|2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY
|119
|AUDJPY
|84
|EURUSD
|87
|NZDCAD
|80
|USDJPY
|50
|AUDNZD
|39
|EURAUD
|28
|GBPJPY
|18
|AUDCAD
|42
|GBPUSD
|42
|EURNZD
|43
|USDCAD
|33
|USDCHF
|23
|AUDUSD
|64
|NZDCHF
|47
|XAUUSD
|17
|EURGBP
|76
|GBPAUD
|19
|CADJPY
|15
|NZDJPY
|9
|EURJPY
|8
|EURCHF
|20
|CADCHF
|24
|GBPCAD
|11
|GBPNZD
|3
|NZDUSD
|23
|EURCAD
|4
|GBPCHF
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY
|2.7K
|AUDJPY
|4.8K
|EURUSD
|4.9K
|NZDCAD
|5.9K
|USDJPY
|6.3K
|AUDNZD
|-4.7K
|EURAUD
|3.5K
|GBPJPY
|2.6K
|AUDCAD
|3.5K
|GBPUSD
|1.3K
|EURNZD
|4K
|USDCAD
|163
|USDCHF
|1.9K
|AUDUSD
|2.2K
|NZDCHF
|2.1K
|XAUUSD
|1.9K
|EURGBP
|3K
|GBPAUD
|3.1K
|CADJPY
|2.5K
|NZDJPY
|1.4K
|EURJPY
|1.4K
|EURCHF
|1.2K
|CADCHF
|2.1K
|GBPCAD
|884
|GBPNZD
|90
|NZDUSD
|871
|EURCAD
|616
|GBPCHF
|226
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +92.35 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +214.84 USD
연속 최대 손실: -121.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.31 × 895
|
ICMarkets-Live03
|0.42 × 116
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.61 × 3203
|
ICMarkets-Live14
|0.67 × 248
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 7764
|
Tickmill-Live
|0.68 × 4984
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
|
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 78
|
ICMarketsSC-Live04
|0.99 × 381
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 237
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 60 USD
51%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
23
100%
702
79%
100%
2.31
1.47
USD
USD
25%
1:500