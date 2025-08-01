시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ONE4
Yang Zhang

ONE4

Yang Zhang
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 60 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 51%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
702
이익 거래:
556 (79.20%)
손실 거래:
146 (20.80%)
최고의 거래:
92.35 USD
최악의 거래:
-26.33 USD
총 수익:
1 810.88 USD (130 925 pips)
총 손실:
-781.10 USD (70 841 pips)
연속 최대 이익:
24 (214.84 USD)
연속 최대 이익:
214.84 USD (24)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.88%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
8.46
롱(주식매수):
281 (40.03%)
숏(주식차입매도):
421 (59.97%)
수익 요인:
2.32
기대수익:
1.47 USD
평균 이익:
3.26 USD
평균 손실:
-5.35 USD
연속 최대 손실:
7 (-121.74 USD)
연속 최대 손실:
-121.74 USD (7)
월별 성장률:
4.30%
연간 예측:
52.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
121.74 USD (4.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.54% (121.74 USD)
자본금별:
24.89% (612.56 USD)

배포

심볼 Sell Buy
CHFJPY 76
AUDJPY 62
EURUSD 54
NZDCAD 42
USDJPY 39
AUDNZD 39
EURAUD 35
GBPJPY 32
AUDCAD 31
GBPUSD 27
EURNZD 27
USDCAD 22
USDCHF 21
AUDUSD 21
NZDCHF 20
XAUUSD 18
EURGBP 18
GBPAUD 17
CADJPY 15
NZDJPY 15
EURJPY 14
EURCHF 12
CADCHF 12
GBPCAD 10
GBPNZD 9
NZDUSD 7
EURCAD 5
GBPCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CHFJPY 119
AUDJPY 84
EURUSD 87
NZDCAD 80
USDJPY 50
AUDNZD 39
EURAUD 28
GBPJPY 18
AUDCAD 42
GBPUSD 42
EURNZD 43
USDCAD 33
USDCHF 23
AUDUSD 64
NZDCHF 47
XAUUSD 17
EURGBP 76
GBPAUD 19
CADJPY 15
NZDJPY 9
EURJPY 8
EURCHF 20
CADCHF 24
GBPCAD 11
GBPNZD 3
NZDUSD 23
EURCAD 4
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CHFJPY 2.7K
AUDJPY 4.8K
EURUSD 4.9K
NZDCAD 5.9K
USDJPY 6.3K
AUDNZD -4.7K
EURAUD 3.5K
GBPJPY 2.6K
AUDCAD 3.5K
GBPUSD 1.3K
EURNZD 4K
USDCAD 163
USDCHF 1.9K
AUDUSD 2.2K
NZDCHF 2.1K
XAUUSD 1.9K
EURGBP 3K
GBPAUD 3.1K
CADJPY 2.5K
NZDJPY 1.4K
EURJPY 1.4K
EURCHF 1.2K
CADCHF 2.1K
GBPCAD 884
GBPNZD 90
NZDUSD 871
EURCAD 616
GBPCHF 226
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +92.35 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +214.84 USD
연속 최대 손실: -121.74 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 895
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.61 × 3203
ICMarkets-Live14
0.67 × 248
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 7764
Tickmill-Live
0.68 × 4984
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
93 더...
리뷰 없음
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 17:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 03:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
