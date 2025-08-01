シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ONE4
Yang Zhang

ONE4

Yang Zhang
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  60  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 49%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
664
利益トレード:
528 (79.51%)
損失トレード:
136 (20.48%)
ベストトレード:
92.35 USD
最悪のトレード:
-26.33 USD
総利益:
1 701.89 USD (124 621 pips)
総損失:
-719.07 USD (63 533 pips)
最大連続の勝ち:
24 (214.84 USD)
最大連続利益:
214.84 USD (24)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
8.07
長いトレード:
267 (40.21%)
短いトレード:
397 (59.79%)
プロフィットファクター:
2.37
期待されたペイオフ:
1.48 USD
平均利益:
3.22 USD
平均損失:
-5.29 USD
最大連続の負け:
7 (-121.74 USD)
最大連続損失:
-121.74 USD (7)
月間成長:
4.32%
年間予想:
52.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
121.74 USD (4.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.54% (121.74 USD)
エクイティによる:
24.89% (612.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY 70
AUDJPY 60
EURUSD 53
NZDCAD 41
AUDNZD 39
USDJPY 37
EURAUD 31
AUDCAD 30
GBPJPY 28
GBPUSD 27
EURNZD 25
USDCHF 21
AUDUSD 21
NZDCHF 20
XAUUSD 18
EURGBP 18
GBPAUD 17
USDCAD 15
NZDJPY 14
EURJPY 14
CADJPY 13
EURCHF 11
CADCHF 11
GBPNZD 9
GBPCAD 8
NZDUSD 6
EURCAD 5
GBPCHF 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY 119
AUDJPY 83
EURUSD 83
NZDCAD 76
AUDNZD 39
USDJPY 49
EURAUD 25
AUDCAD 40
GBPJPY 17
GBPUSD 42
EURNZD 43
USDCHF 23
AUDUSD 64
NZDCHF 47
XAUUSD 17
EURGBP 76
GBPAUD 19
USDCAD 16
NZDJPY 9
EURJPY 8
CADJPY 15
EURCHF 16
CADCHF 21
GBPNZD 3
GBPCAD 10
NZDUSD 17
EURCAD 4
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 4.5K
EURUSD 4.6K
NZDCAD 5.7K
AUDNZD -4.7K
USDJPY 6.2K
EURAUD 3.5K
AUDCAD 3.2K
GBPJPY 2.4K
GBPUSD 1.3K
EURNZD 3.9K
USDCHF 1.9K
AUDUSD 2.2K
NZDCHF 2.1K
XAUUSD 1.9K
EURGBP 3K
GBPAUD 3.1K
USDCAD 1.6K
NZDJPY 1.5K
EURJPY 1.4K
CADJPY 2.4K
EURCHF 932
CADCHF 1.8K
GBPNZD 90
GBPCAD 715
NZDUSD 571
EURCAD 616
GBPCHF 226
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +92.35 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +214.84 USD
最大連続損失: -121.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 895
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.61 × 3203
ICMarkets-Live14
0.67 × 248
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 7764
Tickmill-Live
0.68 × 4984
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
93 より多く...
レビューなし
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 17:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 03:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください