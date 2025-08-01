SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ONE4
Yang Zhang

ONE4

Yang Zhang
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 19%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
250
Profit Trade:
197 (78.80%)
Loss Trade:
53 (21.20%)
Best Trade:
40.68 USD
Worst Trade:
-18.62 USD
Profitto lordo:
586.87 USD (50 758 pips)
Perdita lorda:
-204.62 USD (21 019 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (38.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.19%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.79
Long Trade:
102 (40.80%)
Short Trade:
148 (59.20%)
Fattore di profitto:
2.87
Profitto previsto:
1.53 USD
Profitto medio:
2.98 USD
Perdita media:
-3.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-35.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.41 USD (3)
Crescita mensile:
8.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.41 USD (1.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.65% (35.41 USD)
Per equità:
10.34% (246.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY 28
EURUSD 27
XAUUSD 18
EURAUD 18
EURNZD 17
NZDCAD 17
GBPUSD 14
AUDJPY 13
USDJPY 11
GBPJPY 8
GBPCAD 8
AUDCAD 8
AUDUSD 7
GBPNZD 7
USDCHF 6
GBPAUD 6
USDCAD 5
CADCHF 5
NZDCHF 4
EURGBP 4
EURJPY 4
CADJPY 3
EURCAD 3
EURCHF 3
AUDNZD 2
NZDJPY 2
GBPCHF 1
NZDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY 50
EURUSD 40
XAUUSD 17
EURAUD 16
EURNZD 39
NZDCAD 34
GBPUSD 22
AUDJPY 15
USDJPY 12
GBPJPY 7
GBPCAD 10
AUDCAD 7
AUDUSD 23
GBPNZD 3
USDCHF 6
GBPAUD 5
USDCAD 6
CADCHF 12
NZDCHF 20
EURGBP 8
EURJPY 1
CADJPY 7
EURCAD 1
EURCHF 10
AUDNZD 3
NZDJPY 1
GBPCHF 0
NZDUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY 4.8K
EURUSD 1.5K
XAUUSD 1.9K
EURAUD 2K
EURNZD 3.2K
NZDCAD 3.1K
GBPUSD -856
AUDJPY 1.7K
USDJPY 1.8K
GBPJPY 1.2K
GBPCAD 715
AUDCAD 274
AUDUSD 1.1K
GBPNZD -7
USDCHF 531
GBPAUD 754
USDCAD 536
CADCHF 1K
NZDCHF 1K
EURGBP 292
EURJPY 218
CADJPY 1.1K
EURCAD 201
EURCHF 887
AUDNZD 347
NZDJPY 130
GBPCHF 31
NZDUSD 300
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.68 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.48 USD
Massima perdita consecutiva: -35.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 895
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.61 × 3203
ICMarkets-Live14
0.67 × 248
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 7764
Tickmill-Live
0.68 × 4984
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
89 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.06 03:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ONE4
60USD al mese
19%
0
0
USD
2.4K
USD
8
100%
250
78%
100%
2.86
1.53
USD
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.