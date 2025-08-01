- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
250
Profit Trade:
197 (78.80%)
Loss Trade:
53 (21.20%)
Best Trade:
40.68 USD
Worst Trade:
-18.62 USD
Profitto lordo:
586.87 USD (50 758 pips)
Perdita lorda:
-204.62 USD (21 019 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (38.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.19%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.79
Long Trade:
102 (40.80%)
Short Trade:
148 (59.20%)
Fattore di profitto:
2.87
Profitto previsto:
1.53 USD
Profitto medio:
2.98 USD
Perdita media:
-3.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-35.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.41 USD (3)
Crescita mensile:
8.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.41 USD (1.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.65% (35.41 USD)
Per equità:
10.34% (246.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|28
|EURUSD
|27
|XAUUSD
|18
|EURAUD
|18
|EURNZD
|17
|NZDCAD
|17
|GBPUSD
|14
|AUDJPY
|13
|USDJPY
|11
|GBPJPY
|8
|GBPCAD
|8
|AUDCAD
|8
|AUDUSD
|7
|GBPNZD
|7
|USDCHF
|6
|GBPAUD
|6
|USDCAD
|5
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|4
|EURGBP
|4
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURCAD
|3
|EURCHF
|3
|AUDNZD
|2
|NZDJPY
|2
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|50
|EURUSD
|40
|XAUUSD
|17
|EURAUD
|16
|EURNZD
|39
|NZDCAD
|34
|GBPUSD
|22
|AUDJPY
|15
|USDJPY
|12
|GBPJPY
|7
|GBPCAD
|10
|AUDCAD
|7
|AUDUSD
|23
|GBPNZD
|3
|USDCHF
|6
|GBPAUD
|5
|USDCAD
|6
|CADCHF
|12
|NZDCHF
|20
|EURGBP
|8
|EURJPY
|1
|CADJPY
|7
|EURCAD
|1
|EURCHF
|10
|AUDNZD
|3
|NZDJPY
|1
|GBPCHF
|0
|NZDUSD
|6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|4.8K
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|1.9K
|EURAUD
|2K
|EURNZD
|3.2K
|NZDCAD
|3.1K
|GBPUSD
|-856
|AUDJPY
|1.7K
|USDJPY
|1.8K
|GBPJPY
|1.2K
|GBPCAD
|715
|AUDCAD
|274
|AUDUSD
|1.1K
|GBPNZD
|-7
|USDCHF
|531
|GBPAUD
|754
|USDCAD
|536
|CADCHF
|1K
|NZDCHF
|1K
|EURGBP
|292
|EURJPY
|218
|CADJPY
|1.1K
|EURCAD
|201
|EURCHF
|887
|AUDNZD
|347
|NZDJPY
|130
|GBPCHF
|31
|NZDUSD
|300
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.68 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.48 USD
Massima perdita consecutiva: -35.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
Tradeview-Live
|0.00 × 1
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
|0.31 × 895
ICMarkets-Live03
|0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
ICMarkets-Live07
|0.61 × 3203
ICMarkets-Live14
|0.67 × 248
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
Tickmill-Live02
|0.67 × 7764
Tickmill-Live
|0.68 × 4984
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
|0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
ICMarkets-Live22
|1.01 × 237
