- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
664
Negociações com lucro:
528 (79.51%)
Negociações com perda:
136 (20.48%)
Melhor negociação:
92.35 USD
Pior negociação:
-26.33 USD
Lucro bruto:
1 701.89 USD (124 621 pips)
Perda bruta:
-719.07 USD (63 533 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (214.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
214.84 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
8.07
Negociações longas:
267 (40.21%)
Negociações curtas:
397 (59.79%)
Fator de lucro:
2.37
Valor esperado:
1.48 USD
Lucro médio:
3.22 USD
Perda média:
-5.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-121.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-121.74 USD (7)
Crescimento mensal:
4.32%
Previsão anual:
52.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
121.74 USD (4.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.54% (121.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.89% (612.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|70
|AUDJPY
|60
|EURUSD
|53
|NZDCAD
|41
|AUDNZD
|39
|USDJPY
|37
|EURAUD
|31
|AUDCAD
|30
|GBPJPY
|28
|GBPUSD
|27
|EURNZD
|25
|USDCHF
|21
|AUDUSD
|21
|NZDCHF
|20
|XAUUSD
|18
|EURGBP
|18
|GBPAUD
|17
|USDCAD
|15
|NZDJPY
|14
|EURJPY
|14
|CADJPY
|13
|EURCHF
|11
|CADCHF
|11
|GBPNZD
|9
|GBPCAD
|8
|NZDUSD
|6
|EURCAD
|5
|GBPCHF
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY
|119
|AUDJPY
|83
|EURUSD
|83
|NZDCAD
|76
|AUDNZD
|39
|USDJPY
|49
|EURAUD
|25
|AUDCAD
|40
|GBPJPY
|17
|GBPUSD
|42
|EURNZD
|43
|USDCHF
|23
|AUDUSD
|64
|NZDCHF
|47
|XAUUSD
|17
|EURGBP
|76
|GBPAUD
|19
|USDCAD
|16
|NZDJPY
|9
|EURJPY
|8
|CADJPY
|15
|EURCHF
|16
|CADCHF
|21
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|10
|NZDUSD
|17
|EURCAD
|4
|GBPCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY
|4.7K
|AUDJPY
|4.5K
|EURUSD
|4.6K
|NZDCAD
|5.7K
|AUDNZD
|-4.7K
|USDJPY
|6.2K
|EURAUD
|3.5K
|AUDCAD
|3.2K
|GBPJPY
|2.4K
|GBPUSD
|1.3K
|EURNZD
|3.9K
|USDCHF
|1.9K
|AUDUSD
|2.2K
|NZDCHF
|2.1K
|XAUUSD
|1.9K
|EURGBP
|3K
|GBPAUD
|3.1K
|USDCAD
|1.6K
|NZDJPY
|1.5K
|EURJPY
|1.4K
|CADJPY
|2.4K
|EURCHF
|932
|CADCHF
|1.8K
|GBPNZD
|90
|GBPCAD
|715
|NZDUSD
|571
|EURCAD
|616
|GBPCHF
|226
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +92.35 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +214.84 USD
Máxima perda consecutiva: -121.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.31 × 895
|
ICMarkets-Live03
|0.42 × 116
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.61 × 3203
|
ICMarkets-Live14
|0.67 × 248
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 7764
|
Tickmill-Live
|0.68 × 4984
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
|
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 78
|
ICMarketsSC-Live04
|0.99 × 381
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 237
93 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
60 USD por mês
49%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
21
100%
664
79%
100%
2.36
1.48
USD
USD
25%
1:500