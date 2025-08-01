SinaisSeções
Yang Zhang

ONE4

Yang Zhang
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD por mês
crescimento desde 2025 49%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
664
Negociações com lucro:
528 (79.51%)
Negociações com perda:
136 (20.48%)
Melhor negociação:
92.35 USD
Pior negociação:
-26.33 USD
Lucro bruto:
1 701.89 USD (124 621 pips)
Perda bruta:
-719.07 USD (63 533 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (214.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
214.84 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
8.07
Negociações longas:
267 (40.21%)
Negociações curtas:
397 (59.79%)
Fator de lucro:
2.37
Valor esperado:
1.48 USD
Lucro médio:
3.22 USD
Perda média:
-5.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-121.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-121.74 USD (7)
Crescimento mensal:
4.32%
Previsão anual:
52.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
121.74 USD (4.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.54% (121.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.89% (612.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY 70
AUDJPY 60
EURUSD 53
NZDCAD 41
AUDNZD 39
USDJPY 37
EURAUD 31
AUDCAD 30
GBPJPY 28
GBPUSD 27
EURNZD 25
USDCHF 21
AUDUSD 21
NZDCHF 20
XAUUSD 18
EURGBP 18
GBPAUD 17
USDCAD 15
NZDJPY 14
EURJPY 14
CADJPY 13
EURCHF 11
CADCHF 11
GBPNZD 9
GBPCAD 8
NZDUSD 6
EURCAD 5
GBPCHF 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY 119
AUDJPY 83
EURUSD 83
NZDCAD 76
AUDNZD 39
USDJPY 49
EURAUD 25
AUDCAD 40
GBPJPY 17
GBPUSD 42
EURNZD 43
USDCHF 23
AUDUSD 64
NZDCHF 47
XAUUSD 17
EURGBP 76
GBPAUD 19
USDCAD 16
NZDJPY 9
EURJPY 8
CADJPY 15
EURCHF 16
CADCHF 21
GBPNZD 3
GBPCAD 10
NZDUSD 17
EURCAD 4
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 4.5K
EURUSD 4.6K
NZDCAD 5.7K
AUDNZD -4.7K
USDJPY 6.2K
EURAUD 3.5K
AUDCAD 3.2K
GBPJPY 2.4K
GBPUSD 1.3K
EURNZD 3.9K
USDCHF 1.9K
AUDUSD 2.2K
NZDCHF 2.1K
XAUUSD 1.9K
EURGBP 3K
GBPAUD 3.1K
USDCAD 1.6K
NZDJPY 1.5K
EURJPY 1.4K
CADJPY 2.4K
EURCHF 932
CADCHF 1.8K
GBPNZD 90
GBPCAD 715
NZDUSD 571
EURCAD 616
GBPCHF 226
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +92.35 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +214.84 USD
Máxima perda consecutiva: -121.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 895
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.61 × 3203
ICMarkets-Live14
0.67 × 248
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 7764
Tickmill-Live
0.68 × 4984
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
93 mais ...
Sem comentários
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 17:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 03:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ONE4
60 USD por mês
49%
0
0
USD
3K
USD
21
100%
664
79%
100%
2.36
1.48
USD
25%
1:500
