Profalgo Limited

Advanced Scalper Live

Profalgo Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
293 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 164%
TickmillUK-Live03
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 607
Kârla kapanan işlemler:
4 741 (71.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 866 (28.24%)
En iyi işlem:
6.59 USD
En kötü işlem:
-6.65 USD
Brüt kâr:
1 705.38 USD (217 288 pips)
Brüt zarar:
-1 541.05 USD (168 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (12.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.78 USD (21)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
6.38%
Maks. mevduat yükü:
86.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
3 446 (52.16%)
Satış işlemleri:
3 161 (47.84%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
0.36 USD
Ortalama zarar:
-0.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-14.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.02 USD (8)
Aylık büyüme:
0.61%
Yıllık tahmin:
7.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.28 USD
Maksimum:
89.88 USD (38.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.02% (89.88 USD)
Varlığa göre:
2.67% (7.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 3373
EURUSD 3076
GBPUSD 158
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 124
EURUSD 46
GBPUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 33K
EURUSD 16K
GBPUSD 264
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.59 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +12.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
TitanFX-Demo01
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
Atom8-Live
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
XMUK-Real 17
0.27 × 15
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
XMGlobal-Real 28
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 455
ICMarkets-Live04
0.35 × 249
138 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.31 20:10
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 1.31% of days out of 1990 days of the signal's entire lifetime.
