SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Advanced Scalper Live
Profalgo Limited

Advanced Scalper Live

Profalgo Limited
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
306 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2020 123%
TickmillUK-Live03
1:30
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
7 006
Gewinntrades:
5 024 (71.70%)
Verlusttrades:
1 982 (28.29%)
Bester Trade:
6.59 USD
Schlechtester Trade:
-6.65 USD
Bruttoprofit:
1 778.40 USD (227 279 pips)
Bruttoverlust:
-1 654.92 USD (180 091 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (12.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.78 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
5.37%
Max deposit load:
95.67%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
24 Minuten
Erholungsfaktor:
1.37
Long-Positionen:
3 647 (52.06%)
Short-Positionen:
3 359 (47.94%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-14.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.02 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-10.17%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.28 USD
Maximaler:
89.88 USD (38.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.02% (89.88 USD)
Kapital:
3.04% (7.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 3585
EURUSD 3263
GBPUSD 158
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 118
EURUSD 11
GBPUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 34K
EURUSD 14K
GBPUSD 264
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.59 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TickmillUK-Live03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
Atom8-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
XMUK-Real 17
0.27 × 15
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
XMGlobal-Real 28
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 455
ICMarkets-Live04
0.35 × 249
noch 138 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.07.31 20:10
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 1.31% of days out of 1990 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Advanced Scalper Live
30 USD pro Monat
123%
0
0
USD
223
USD
306
100%
7 006
71%
5%
1.07
0.02
USD
38%
1:30
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.