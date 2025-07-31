- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7 003
利益トレード:
5 023 (71.72%)
損失トレード:
1 980 (28.27%)
ベストトレード:
6.59 USD
最悪のトレード:
-6.65 USD
総利益:
1 777.61 USD (227 236 pips)
総損失:
-1 652.84 USD (179 781 pips)
最大連続の勝ち:
32 (12.57 USD)
最大連続利益:
16.78 USD (21)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
5.37%
最大入金額:
95.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
24 分
リカバリーファクター:
1.39
長いトレード:
3 647 (52.08%)
短いトレード:
3 356 (47.92%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.02 USD
平均利益:
0.35 USD
平均損失:
-0.83 USD
最大連続の負け:
10 (-14.13 USD)
最大連続損失:
-20.02 USD (8)
月間成長:
-9.55%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.28 USD
最大の:
89.88 USD (38.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.02% (89.88 USD)
エクイティによる:
3.04% (7.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3583
|EURUSD
|3262
|GBPUSD
|158
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|121
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|34K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|264
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.59 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +12.57 USD
最大連続損失: -14.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillUK-Live03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
XMUK-Real 17
|0.27 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 10
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live02
|0.35 × 455
|
ICMarkets-Live04
|0.35 × 249
138 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
125%
0
0
USD
USD
225
USD
USD
306
100%
7 003
71%
5%
1.07
0.02
USD
USD
38%
1:30