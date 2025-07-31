シグナルセクション
Profalgo Limited

Advanced Scalper Live

Profalgo Limited
レビュー0件
信頼性
306週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2020 125%
TickmillUK-Live03
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7 003
利益トレード:
5 023 (71.72%)
損失トレード:
1 980 (28.27%)
ベストトレード:
6.59 USD
最悪のトレード:
-6.65 USD
総利益:
1 777.61 USD (227 236 pips)
総損失:
-1 652.84 USD (179 781 pips)
最大連続の勝ち:
32 (12.57 USD)
最大連続利益:
16.78 USD (21)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
5.37%
最大入金額:
95.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
24 分
リカバリーファクター:
1.39
長いトレード:
3 647 (52.08%)
短いトレード:
3 356 (47.92%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.02 USD
平均利益:
0.35 USD
平均損失:
-0.83 USD
最大連続の負け:
10 (-14.13 USD)
最大連続損失:
-20.02 USD (8)
月間成長:
-9.55%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.28 USD
最大の:
89.88 USD (38.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.02% (89.88 USD)
エクイティによる:
3.04% (7.63 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 3583
EURUSD 3262
GBPUSD 158
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 121
EURUSD 10
GBPUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 34K
EURUSD 14K
GBPUSD 264
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.59 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +12.57 USD
最大連続損失: -14.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillUK-Live03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
Atom8-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
XMUK-Real 17
0.27 × 15
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
XMGlobal-Real 28
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 455
ICMarkets-Live04
0.35 × 249
138 より多く...
レビューなし
2025.07.31 20:10
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 1.31% of days out of 1990 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Advanced Scalper Live
30 USD/月
125%
0
0
USD
225
USD
306
100%
7 003
71%
5%
1.07
0.02
USD
38%
1:30
