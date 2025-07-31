- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 999
盈利交易:
5 022 (71.75%)
亏损交易:
1 977 (28.25%)
最好交易:
6.59 USD
最差交易:
-6.65 USD
毛利:
1 777.38 USD (227 220 pips)
毛利亏损:
-1 649.61 USD (179 297 pips)
最大连续赢利:
32 (12.57 USD)
最大连续盈利:
16.78 USD (21)
夏普比率:
0.03
交易活动:
5.37%
最大入金加载:
95.67%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
1.42
长期交易:
3 644 (52.06%)
短期交易:
3 355 (47.94%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
0.35 USD
平均损失:
-0.83 USD
最大连续失误:
10 (-14.13 USD)
最大连续亏损:
-20.02 USD (8)
每月增长:
-8.48%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.28 USD
最大值:
89.88 USD (38.02%)
相对跌幅:
结余:
38.02% (89.88 USD)
净值:
3.04% (7.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3580
|EURUSD
|3261
|GBPUSD
|158
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|124
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|35K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|264
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.59 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +12.57 USD
最大连续亏损: -14.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillUK-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
XMUK-Real 17
|0.27 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 10
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live02
|0.35 × 455
|
ICMarkets-Live04
|0.35 × 249
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
128%
0
0
USD
USD
228
USD
USD
306
100%
6 999
71%
5%
1.07
0.02
USD
USD
38%
1:30