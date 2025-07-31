- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
7 003
Negociações com lucro:
5 023 (71.72%)
Negociações com perda:
1 980 (28.27%)
Melhor negociação:
6.59 USD
Pior negociação:
-6.65 USD
Lucro bruto:
1 777.61 USD (227 236 pips)
Perda bruta:
-1 652.84 USD (179 781 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (12.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.78 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
5.37%
Depósito máximo carregado:
95.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
1.39
Negociações longas:
3 647 (52.08%)
Negociações curtas:
3 356 (47.92%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
0.35 USD
Perda média:
-0.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-14.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.02 USD (8)
Crescimento mensal:
-9.42%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.28 USD
Máximo:
89.88 USD (38.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.02% (89.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.04% (7.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3583
|EURUSD
|3262
|GBPUSD
|158
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|121
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|34K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|264
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.59 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +12.57 USD
Máxima perda consecutiva: -14.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillUK-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
XMUK-Real 17
|0.27 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 10
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live02
|0.35 × 455
|
ICMarkets-Live04
|0.35 × 249
138 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
125%
0
0
USD
USD
225
USD
USD
306
100%
7 003
71%
5%
1.07
0.02
USD
USD
38%
1:30