SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Advanced Scalper Live
Profalgo Limited

Advanced Scalper Live

Profalgo Limited
0 comentários
Confiabilidade
306 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2020 125%
TickmillUK-Live03
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7 003
Negociações com lucro:
5 023 (71.72%)
Negociações com perda:
1 980 (28.27%)
Melhor negociação:
6.59 USD
Pior negociação:
-6.65 USD
Lucro bruto:
1 777.61 USD (227 236 pips)
Perda bruta:
-1 652.84 USD (179 781 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (12.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.78 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
5.37%
Depósito máximo carregado:
95.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
1.39
Negociações longas:
3 647 (52.08%)
Negociações curtas:
3 356 (47.92%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
0.35 USD
Perda média:
-0.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-14.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.02 USD (8)
Crescimento mensal:
-9.42%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.28 USD
Máximo:
89.88 USD (38.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.02% (89.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.04% (7.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 3583
EURUSD 3262
GBPUSD 158
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 121
EURUSD 10
GBPUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 34K
EURUSD 14K
GBPUSD 264
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.59 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +12.57 USD
Máxima perda consecutiva: -14.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillUK-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
Atom8-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
XMUK-Real 17
0.27 × 15
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
XMGlobal-Real 28
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 455
ICMarkets-Live04
0.35 × 249
138 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.07.31 20:10
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 1.31% of days out of 1990 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Advanced Scalper Live
30 USD por mês
125%
0
0
USD
225
USD
306
100%
7 003
71%
5%
1.07
0.02
USD
38%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.