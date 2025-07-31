SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Advanced Scalper Live
Profalgo Limited

Advanced Scalper Live

Profalgo Limited
0 comentarios
Fiabilidad
306 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2020 125%
TickmillUK-Live03
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
7 003
Transacciones Rentables:
5 023 (71.72%)
Transacciones Irrentables:
1 980 (28.27%)
Mejor transacción:
6.59 USD
Peor transacción:
-6.65 USD
Beneficio Bruto:
1 777.61 USD (227 236 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 652.84 USD (179 781 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (12.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.78 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
5.37%
Carga máxima del depósito:
95.67%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
1.39
Transacciones Largas:
3 647 (52.08%)
Transacciones Cortas:
3 356 (47.92%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.02 USD
Beneficio medio:
0.35 USD
Pérdidas medias:
-0.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-14.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.02 USD (8)
Crecimiento al mes:
-9.42%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.28 USD
Máxima:
89.88 USD (38.02%)
Reducción relativa:
De balance:
38.02% (89.88 USD)
De fondos:
3.04% (7.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 3583
EURUSD 3262
GBPUSD 158
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 121
EURUSD 10
GBPUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 34K
EURUSD 14K
GBPUSD 264
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.59 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +12.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TickmillUK-Live03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
Atom8-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
XMUK-Real 17
0.27 × 15
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
XMGlobal-Real 28
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 455
ICMarkets-Live04
0.35 × 249
otros 138...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.07.31 20:10
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 1.31% of days out of 1990 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Advanced Scalper Live
30 USD al mes
125%
0
0
USD
225
USD
306
100%
7 003
71%
5%
1.07
0.02
USD
38%
1:30
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.