- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 607
Profit Trade:
4 741 (71.75%)
Loss Trade:
1 866 (28.24%)
Best Trade:
6.59 USD
Worst Trade:
-6.65 USD
Profitto lordo:
1 705.38 USD (217 288 pips)
Perdita lorda:
-1 541.05 USD (168 755 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (12.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.78 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
6.38%
Massimo carico di deposito:
86.82%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
3 446 (52.16%)
Short Trade:
3 161 (47.84%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.36 USD
Perdita media:
-0.83 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-14.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.02 USD (8)
Crescita mensile:
0.97%
Previsione annuale:
11.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.28 USD
Massimale:
89.88 USD (38.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.02% (89.88 USD)
Per equità:
2.67% (7.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3373
|EURUSD
|3076
|GBPUSD
|158
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|124
|EURUSD
|46
|GBPUSD
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|33K
|EURUSD
|16K
|GBPUSD
|264
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.59 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +12.57 USD
Massima perdita consecutiva: -14.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
XMUK-Real 17
|0.27 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 10
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live02
|0.35 × 455
|
ICMarkets-Live04
|0.35 × 249
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
164%
0
0
USD
USD
264
USD
USD
293
100%
6 607
71%
6%
1.10
0.02
USD
USD
38%
1:30