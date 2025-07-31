SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Advanced Scalper Live
Profalgo Limited

Advanced Scalper Live

Profalgo Limited
0 recensioni
Affidabilità
293 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 164%
TickmillUK-Live03
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 607
Profit Trade:
4 741 (71.75%)
Loss Trade:
1 866 (28.24%)
Best Trade:
6.59 USD
Worst Trade:
-6.65 USD
Profitto lordo:
1 705.38 USD (217 288 pips)
Perdita lorda:
-1 541.05 USD (168 755 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (12.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.78 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
6.38%
Massimo carico di deposito:
86.82%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
3 446 (52.16%)
Short Trade:
3 161 (47.84%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.36 USD
Perdita media:
-0.83 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-14.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.02 USD (8)
Crescita mensile:
0.97%
Previsione annuale:
11.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.28 USD
Massimale:
89.88 USD (38.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.02% (89.88 USD)
Per equità:
2.67% (7.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 3373
EURUSD 3076
GBPUSD 158
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 124
EURUSD 46
GBPUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 33K
EURUSD 16K
GBPUSD 264
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.59 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +12.57 USD
Massima perdita consecutiva: -14.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
TitanFX-Demo01
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
Atom8-Live
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
XMUK-Real 17
0.27 × 15
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
XMGlobal-Real 28
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 455
ICMarkets-Live04
0.35 × 249
138 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.07.31 20:10
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 1.31% of days out of 1990 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Advanced Scalper Live
30USD al mese
164%
0
0
USD
264
USD
293
100%
6 607
71%
6%
1.10
0.02
USD
38%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.