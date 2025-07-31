- 자본
트레이드:
7 032
이익 거래:
5 040 (71.67%)
손실 거래:
1 992 (28.33%)
최고의 거래:
6.59 USD
최악의 거래:
-6.65 USD
총 수익:
1 782.29 USD (227 834 pips)
총 손실:
-1 663.26 USD (181 198 pips)
연속 최대 이익:
32 (12.57 USD)
연속 최대 이익:
16.78 USD (21)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
5.37%
최대 입금량:
95.67%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
24 분
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
3 657 (52.01%)
숏(주식차입매도):
3 375 (47.99%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.02 USD
평균 이익:
0.35 USD
평균 손실:
-0.83 USD
연속 최대 손실:
10 (-14.13 USD)
연속 최대 손실:
-20.02 USD (8)
월별 성장률:
-12.99%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.28 USD
최대한의:
89.88 USD (38.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.02% (89.88 USD)
자본금별:
3.04% (7.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3602
|EURUSD
|3272
|GBPUSD
|158
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|115
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|33K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|264
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.59 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +12.57 USD
연속 최대 손실: -14.13 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TickmillUK-Live03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
XMUK-Real 17
|0.27 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 10
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live02
|0.35 × 455
|
ICMarkets-Live04
|0.35 × 249
