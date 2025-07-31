시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Advanced Scalper Live
Profalgo Limited

Advanced Scalper Live

Profalgo Limited
0 리뷰
안정성
307
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2020 119%
TickmillUK-Live03
1:30
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
7 032
이익 거래:
5 040 (71.67%)
손실 거래:
1 992 (28.33%)
최고의 거래:
6.59 USD
최악의 거래:
-6.65 USD
총 수익:
1 782.29 USD (227 834 pips)
총 손실:
-1 663.26 USD (181 198 pips)
연속 최대 이익:
32 (12.57 USD)
연속 최대 이익:
16.78 USD (21)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
5.37%
최대 입금량:
95.67%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
24 분
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
3 657 (52.01%)
숏(주식차입매도):
3 375 (47.99%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.02 USD
평균 이익:
0.35 USD
평균 손실:
-0.83 USD
연속 최대 손실:
10 (-14.13 USD)
연속 최대 손실:
-20.02 USD (8)
월별 성장률:
-12.99%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.28 USD
최대한의:
89.88 USD (38.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.02% (89.88 USD)
자본금별:
3.04% (7.63 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 3602
EURUSD 3272
GBPUSD 158
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 115
EURUSD 10
GBPUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 33K
EURUSD 14K
GBPUSD 264
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6.59 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +12.57 USD
연속 최대 손실: -14.13 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TickmillUK-Live03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
Atom8-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
XMUK-Real 17
0.27 × 15
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
XMGlobal-Real 28
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 455
ICMarkets-Live04
0.35 × 249
138 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.07.31 20:10
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 1.31% of days out of 1990 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Advanced Scalper Live
월별 30 USD
119%
0
0
USD
219
USD
307
100%
7 032
71%
5%
1.07
0.02
USD
38%
1:30
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.