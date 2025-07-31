СигналыРазделы
Profalgo Limited

Advanced Scalper Live

Profalgo Limited
0 отзывов
Надежность
306 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2020 128%
TickmillUK-Live03
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 999
Прибыльных трейдов:
5 022 (71.75%)
Убыточных трейдов:
1 977 (28.25%)
Лучший трейд:
6.59 USD
Худший трейд:
-6.65 USD
Общая прибыль:
1 777.38 USD (227 220 pips)
Общий убыток:
-1 649.61 USD (179 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (12.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.78 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
5.37%
Макс. загрузка депозита:
95.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
3 644 (52.06%)
Коротких трейдов:
3 355 (47.94%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.35 USD
Средний убыток:
-0.83 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-14.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.02 USD (8)
Прирост в месяц:
-10.69%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.28 USD
Максимальная:
89.88 USD (38.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.02% (89.88 USD)
По эквити:
3.04% (7.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 3580
EURUSD 3261
GBPUSD 158
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 124
EURUSD 10
GBPUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 35K
EURUSD 14K
GBPUSD 264
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.59 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +12.57 USD
Макс. убыток в серии: -14.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
Atom8-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
XMUK-Real 17
0.27 × 15
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
XMGlobal-Real 28
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 455
ICMarkets-Live04
0.35 × 249
еще 138...
Нет отзывов
2025.07.31 20:10
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 1.31% of days out of 1990 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Advanced Scalper Live
30 USD в месяц
128%
0
0
USD
228
USD
306
100%
6 999
71%
5%
1.07
0.02
USD
38%
1:30
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.