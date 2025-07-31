- Прирост
Всего трейдов:
6 999
Прибыльных трейдов:
5 022 (71.75%)
Убыточных трейдов:
1 977 (28.25%)
Лучший трейд:
6.59 USD
Худший трейд:
-6.65 USD
Общая прибыль:
1 777.38 USD (227 220 pips)
Общий убыток:
-1 649.61 USD (179 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (12.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.78 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
5.37%
Макс. загрузка депозита:
95.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
3 644 (52.06%)
Коротких трейдов:
3 355 (47.94%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.35 USD
Средний убыток:
-0.83 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-14.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.02 USD (8)
Прирост в месяц:
-10.69%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.28 USD
Максимальная:
89.88 USD (38.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.02% (89.88 USD)
По эквити:
3.04% (7.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3580
|EURUSD
|3261
|GBPUSD
|158
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|124
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|-6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|35K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|264
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.59 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +12.57 USD
Макс. убыток в серии: -14.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
