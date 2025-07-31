- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
6 607
Bénéfice trades:
4 741 (71.75%)
Perte trades:
1 866 (28.24%)
Meilleure transaction:
6.59 USD
Pire transaction:
-6.65 USD
Bénéfice brut:
1 705.38 USD (217 288 pips)
Perte brute:
-1 541.05 USD (168 755 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (12.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16.78 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
6.38%
Charge de dépôt maximale:
86.82%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
24 minutes
Facteur de récupération:
1.83
Longs trades:
3 446 (52.16%)
Courts trades:
3 161 (47.84%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
0.36 USD
Perte moyenne:
-0.83 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-14.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.02 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.97%
Prévision annuelle:
11.73%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.28 USD
Maximal:
89.88 USD (38.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.02% (89.88 USD)
Par fonds propres:
2.67% (7.34 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3373
|EURUSD
|3076
|GBPUSD
|158
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|124
|EURUSD
|46
|GBPUSD
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|33K
|EURUSD
|16K
|GBPUSD
|264
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +6.59 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +12.57 USD
Perte consécutive maximale: -14.13 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
XMUK-Real 17
|0.27 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 10
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live02
|0.35 × 455
|
ICMarkets-Live04
|0.35 × 249
