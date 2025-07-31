SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Advanced Scalper Live
Profalgo Limited

Advanced Scalper Live

Profalgo Limited
0 avis
Fiabilité
293 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 164%
TickmillUK-Live03
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 607
Bénéfice trades:
4 741 (71.75%)
Perte trades:
1 866 (28.24%)
Meilleure transaction:
6.59 USD
Pire transaction:
-6.65 USD
Bénéfice brut:
1 705.38 USD (217 288 pips)
Perte brute:
-1 541.05 USD (168 755 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (12.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16.78 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
6.38%
Charge de dépôt maximale:
86.82%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
24 minutes
Facteur de récupération:
1.83
Longs trades:
3 446 (52.16%)
Courts trades:
3 161 (47.84%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
0.36 USD
Perte moyenne:
-0.83 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-14.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.02 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.97%
Prévision annuelle:
11.73%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.28 USD
Maximal:
89.88 USD (38.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.02% (89.88 USD)
Par fonds propres:
2.67% (7.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 3373
EURUSD 3076
GBPUSD 158
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 124
EURUSD 46
GBPUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 33K
EURUSD 16K
GBPUSD 264
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.59 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +12.57 USD
Perte consécutive maximale: -14.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
TitanFX-Demo01
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
Atom8-Live
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
XMUK-Real 17
0.27 × 15
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
XMGlobal-Real 28
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 455
ICMarkets-Live04
0.35 × 249
138 plus...
Aucun avis
2025.07.31 20:10
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 1.31% of days out of 1990 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Advanced Scalper Live
30 USD par mois
164%
0
0
USD
264
USD
293
100%
6 607
71%
6%
1.10
0.02
USD
38%
1:30
Copier

