SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Asset Fortress EA
Yoshimi Mon 三 Ura

Asset Fortress EA

Yoshimi Mon 三 Ura
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
19 (70.37%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (29.63%)
En iyi işlem:
61.21 USD
En kötü işlem:
-21.35 USD
Brüt kâr:
332.08 USD (9 806 pips)
Brüt zarar:
-81.96 USD (3 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (41.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.85 USD (3)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
78.69%
Maks. mevduat yükü:
12.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.67
Alış işlemleri:
13 (48.15%)
Satış işlemleri:
14 (51.85%)
Kâr faktörü:
4.05
Beklenen getiri:
9.26 USD
Ortalama kâr:
17.48 USD
Ortalama zarar:
-10.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-32.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.62 USD (2)
Aylık büyüme:
21.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 USD
Maksimum:
32.62 USD (5.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.20% (32.62 USD)
Varlığa göre:
43.73% (259.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYr 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYr 250
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYr 6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.21 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +41.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482

【Trading Strategy Highlights】

  • Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection

  • High-precision entries using ADX + Swing Recognition

  • Hedging Strategy for diversified risk through dual positions

  • Trailing Stop for maximizing profits

  • Multi-tier Risk Management functionality


İnceleme yok
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 10:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 13:26
Share of trading days is too low
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.30 07:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 07:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Asset Fortress EA
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
750
USD
9
100%
27
70%
79%
4.05
9.26
USD
44%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.