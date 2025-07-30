SignauxSections
Yoshimi Mon 三 Ura

Asset Fortress EA

Yoshimi Mon 三 Ura
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 50%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
27
Bénéfice trades:
19 (70.37%)
Perte trades:
8 (29.63%)
Meilleure transaction:
61.21 USD
Pire transaction:
-21.35 USD
Bénéfice brut:
332.08 USD (9 806 pips)
Perte brute:
-81.96 USD (3 199 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (41.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
61.85 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
81.14%
Charge de dépôt maximale:
12.56%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.67
Longs trades:
13 (48.15%)
Courts trades:
14 (51.85%)
Facteur de profit:
4.05
Rendement attendu:
9.26 USD
Bénéfice moyen:
17.48 USD
Perte moyenne:
-10.25 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-32.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.62 USD (2)
Croissance mensuelle:
32.59%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.13 USD
Maximal:
32.62 USD (5.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.20% (32.62 USD)
Par fonds propres:
43.73% (259.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYr 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYr 250
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYr 6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.21 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +41.60 USD
Perte consécutive maximale: -32.62 USD

This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482

【Trading Strategy Highlights】

  • Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection

  • High-precision entries using ADX + Swing Recognition

  • Hedging Strategy for diversified risk through dual positions

  • Trailing Stop for maximizing profits

  • Multi-tier Risk Management functionality


