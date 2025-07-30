SeñalesSecciones
Asset Fortress EA
Yoshimi Mon 三 Ura

Asset Fortress EA

Yoshimi Mon 三 Ura
0 comentarios
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -7%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
101
Transacciones Rentables:
58 (57.42%)
Transacciones Irrentables:
43 (42.57%)
Mejor transacción:
67.46 USD
Peor transacción:
-272.12 USD
Beneficio Bruto:
1 102.19 USD (40 590 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 139.52 USD (47 143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (98.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
132.00 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
63.47%
Carga máxima del depósito:
34.94%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.06
Transacciones Largas:
47 (46.53%)
Transacciones Cortas:
54 (53.47%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.37 USD
Beneficio medio:
19.00 USD
Pérdidas medias:
-26.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-71.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-294.77 USD (3)
Crecimiento al mes:
-36.15%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
44.07 USD
Máxima:
628.68 USD (57.96%)
Reducción relativa:
De balance:
57.96% (628.68 USD)
De fondos:
43.73% (259.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYr 79
XAUUSDr 13
JPN225 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYr 203
XAUUSDr -71
JPN225 -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYr 9.7K
XAUUSDr -1.7K
JPN225 -15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +67.46 USD
Peor transacción: -272 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +98.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -71.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482

【Trading Strategy Highlights】

  • Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection

  • High-precision entries using ADX + Swing Recognition

  • Hedging Strategy for diversified risk through dual positions

  • Trailing Stop for maximizing profits

  • Multi-tier Risk Management functionality


No hay comentarios
2025.12.23 00:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 03:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 10:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 00:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
No swaps are charged on the signal account
