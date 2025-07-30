- Incremento
Total de Trades:
101
Transacciones Rentables:
58 (57.42%)
Transacciones Irrentables:
43 (42.57%)
Mejor transacción:
67.46 USD
Peor transacción:
-272.12 USD
Beneficio Bruto:
1 102.19 USD (40 590 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 139.52 USD (47 143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (98.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
132.00 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
63.47%
Carga máxima del depósito:
34.94%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.06
Transacciones Largas:
47 (46.53%)
Transacciones Cortas:
54 (53.47%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.37 USD
Beneficio medio:
19.00 USD
Pérdidas medias:
-26.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-71.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-294.77 USD (3)
Crecimiento al mes:
-36.15%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
44.07 USD
Máxima:
628.68 USD (57.96%)
Reducción relativa:
De balance:
57.96% (628.68 USD)
De fondos:
43.73% (259.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPYr
|79
|XAUUSDr
|13
|JPN225
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPYr
|203
|XAUUSDr
|-71
|JPN225
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPYr
|9.7K
|XAUUSDr
|-1.7K
|JPN225
|-15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +67.46 USD
Peor transacción: -272 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +98.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -71.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482
【Trading Strategy Highlights】
-
Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection
-
High-precision entries using ADX + Swing Recognition
-
Hedging Strategy for diversified risk through dual positions
-
Trailing Stop for maximizing profits
-
Multi-tier Risk Management functionality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-7%
0
0
USD
USD
463
USD
USD
21
88%
101
57%
63%
0.96
-0.37
USD
USD
58%
1:500