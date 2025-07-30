シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Asset Fortress EA
Yoshimi Mon 三 Ura

Asset Fortress EA

Yoshimi Mon 三 Ura
レビュー0件
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -7%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
101
利益トレード:
58 (57.42%)
損失トレード:
43 (42.57%)
ベストトレード:
67.46 USD
最悪のトレード:
-272.12 USD
総利益:
1 102.19 USD (40 590 pips)
総損失:
-1 139.52 USD (47 143 pips)
最大連続の勝ち:
7 (98.33 USD)
最大連続利益:
132.00 USD (3)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
63.47%
最大入金額:
34.94%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.06
長いトレード:
47 (46.53%)
短いトレード:
54 (53.47%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.37 USD
平均利益:
19.00 USD
平均損失:
-26.50 USD
最大連続の負け:
9 (-71.48 USD)
最大連続損失:
-294.77 USD (3)
月間成長:
-36.15%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
44.07 USD
最大の:
628.68 USD (57.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.96% (628.68 USD)
エクイティによる:
43.73% (259.89 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPYr 79
XAUUSDr 13
JPN225 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPYr 203
XAUUSDr -71
JPN225 -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPYr 9.7K
XAUUSDr -1.7K
JPN225 -15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +67.46 USD
最悪のトレード: -272 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +98.33 USD
最大連続損失: -71.48 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Asset Fortress EA のリアル口座のシグナルです。https://www.mql5.com/ja/market/product/149482










レビューなし
2025.12.23 00:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 03:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 10:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 00:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
No swaps are charged on the signal account
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Asset Fortress EA
30 USD/月
-7%
0
0
USD
463
USD
21
88%
101
57%
63%
0.96
-0.37
USD
58%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください