- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
101
利益トレード:
58 (57.42%)
損失トレード:
43 (42.57%)
ベストトレード:
67.46 USD
最悪のトレード:
-272.12 USD
総利益:
1 102.19 USD (40 590 pips)
総損失:
-1 139.52 USD (47 143 pips)
最大連続の勝ち:
7 (98.33 USD)
最大連続利益:
132.00 USD (3)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
63.47%
最大入金額:
34.94%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.06
長いトレード:
47 (46.53%)
短いトレード:
54 (53.47%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.37 USD
平均利益:
19.00 USD
平均損失:
-26.50 USD
最大連続の負け:
9 (-71.48 USD)
最大連続損失:
-294.77 USD (3)
月間成長:
-36.15%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
44.07 USD
最大の:
628.68 USD (57.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.96% (628.68 USD)
エクイティによる:
43.73% (259.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYr
|79
|XAUUSDr
|13
|JPN225
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYr
|203
|XAUUSDr
|-71
|JPN225
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYr
|9.7K
|XAUUSDr
|-1.7K
|JPN225
|-15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +67.46 USD
最悪のトレード: -272 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +98.33 USD
最大連続損失: -71.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Asset Fortress EA のリアル口座のシグナルです。https://www.mql5.com/ja/market/product/149482
レビューなし
