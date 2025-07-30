- Прирост
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
58 (57.42%)
Убыточных трейдов:
43 (42.57%)
Лучший трейд:
67.46 USD
Худший трейд:
-272.12 USD
Общая прибыль:
1 102.19 USD (40 590 pips)
Общий убыток:
-1 139.52 USD (47 143 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (98.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
62.39%
Макс. загрузка депозита:
34.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
47 (46.53%)
Коротких трейдов:
54 (53.47%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.37 USD
Средняя прибыль:
19.00 USD
Средний убыток:
-26.50 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-71.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-294.77 USD (3)
Прирост в месяц:
-36.15%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
44.07 USD
Максимальная:
628.68 USD (57.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.96% (628.68 USD)
По эквити:
43.73% (259.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYr
|79
|XAUUSDr
|13
|JPN225
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYr
|203
|XAUUSDr
|-71
|JPN225
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYr
|9.7K
|XAUUSDr
|-1.7K
|JPN225
|-15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +67.46 USD
Худший трейд: -272 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +98.33 USD
Макс. убыток в серии: -71.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482
【Trading Strategy Highlights】
-
Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection
-
High-precision entries using ADX + Swing Recognition
-
Hedging Strategy for diversified risk through dual positions
-
Trailing Stop for maximizing profits
-
Multi-tier Risk Management functionality
Нет отзывов
