Сигналы / MetaTrader 4 / Asset Fortress EA
Yoshimi Mon 三 Ura

Asset Fortress EA

Yoshimi Mon 三 Ura
0 отзывов
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
58 (57.42%)
Убыточных трейдов:
43 (42.57%)
Лучший трейд:
67.46 USD
Худший трейд:
-272.12 USD
Общая прибыль:
1 102.19 USD (40 590 pips)
Общий убыток:
-1 139.52 USD (47 143 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (98.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
62.39%
Макс. загрузка депозита:
34.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
47 (46.53%)
Коротких трейдов:
54 (53.47%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.37 USD
Средняя прибыль:
19.00 USD
Средний убыток:
-26.50 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-71.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-294.77 USD (3)
Прирост в месяц:
-36.15%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
44.07 USD
Максимальная:
628.68 USD (57.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.96% (628.68 USD)
По эквити:
43.73% (259.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYr 79
XAUUSDr 13
JPN225 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYr 203
XAUUSDr -71
JPN225 -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYr 9.7K
XAUUSDr -1.7K
JPN225 -15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +67.46 USD
Худший трейд: -272 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +98.33 USD
Макс. убыток в серии: -71.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482

【Trading Strategy Highlights】

  • Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection

  • High-precision entries using ADX + Swing Recognition

  • Hedging Strategy for diversified risk through dual positions

  • Trailing Stop for maximizing profits

  • Multi-tier Risk Management functionality


Нет отзывов
2025.12.23 00:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 03:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 10:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 00:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
No swaps are charged on the signal account
