Yoshimi Mon 三 Ura

Asset Fortress EA

Yoshimi Mon 三 Ura
0 리뷰
22
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -9%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
102
이익 거래:
58 (56.86%)
손실 거래:
44 (43.14%)
최고의 거래:
67.46 USD
최악의 거래:
-272.12 USD
총 수익:
1 102.19 USD (40 590 pips)
총 손실:
-1 148.91 USD (47 436 pips)
연속 최대 이익:
7 (98.33 USD)
연속 최대 이익:
132.00 USD (3)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
61.71%
최대 입금량:
34.94%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
48 (47.06%)
숏(주식차입매도):
54 (52.94%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.46 USD
평균 이익:
19.00 USD
평균 손실:
-26.11 USD
연속 최대 손실:
9 (-71.48 USD)
연속 최대 손실:
-294.77 USD (3)
월별 성장률:
-41.25%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
46.72 USD
최대한의:
631.33 USD (58.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.21% (631.33 USD)
자본금별:
43.73% (259.89 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPYr 80
XAUUSDr 13
JPN225 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPYr 194
XAUUSDr -71
JPN225 -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPYr 9.4K
XAUUSDr -1.7K
JPN225 -15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482

【Trading Strategy Highlights】

  • Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection

  • High-precision entries using ADX + Swing Recognition

  • Hedging Strategy for diversified risk through dual positions

  • Trailing Stop for maximizing profits

  • Multi-tier Risk Management functionality


리뷰 없음
2026.01.05 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.30 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 00:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 03:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 10:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 00:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
