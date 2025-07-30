- 자본
- 축소
트레이드:
102
이익 거래:
58 (56.86%)
손실 거래:
44 (43.14%)
최고의 거래:
67.46 USD
최악의 거래:
-272.12 USD
총 수익:
1 102.19 USD (40 590 pips)
총 손실:
-1 148.91 USD (47 436 pips)
연속 최대 이익:
7 (98.33 USD)
연속 최대 이익:
132.00 USD (3)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
61.71%
최대 입금량:
34.94%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
48 (47.06%)
숏(주식차입매도):
54 (52.94%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.46 USD
평균 이익:
19.00 USD
평균 손실:
-26.11 USD
연속 최대 손실:
9 (-71.48 USD)
연속 최대 손실:
-294.77 USD (3)
월별 성장률:
-41.25%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
46.72 USD
최대한의:
631.33 USD (58.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.21% (631.33 USD)
자본금별:
43.73% (259.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPYr
|80
|XAUUSDr
|13
|JPN225
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPYr
|194
|XAUUSDr
|-71
|JPN225
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPYr
|9.4K
|XAUUSDr
|-1.7K
|JPN225
|-15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +67.46 USD
최악의 거래: -272 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +98.33 USD
연속 최대 손실: -71.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482
【Trading Strategy Highlights】
-
Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection
-
High-precision entries using ADX + Swing Recognition
-
Hedging Strategy for diversified risk through dual positions
-
Trailing Stop for maximizing profits
-
Multi-tier Risk Management functionality
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-9%
0
0
USD
USD
453
USD
USD
22
88%
102
56%
62%
0.95
-0.46
USD
USD
58%
1:500