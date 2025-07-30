SinaisSeções
Yoshimi Mon 三 Ura

Asset Fortress EA

Yoshimi Mon 三 Ura
0 comentários
21 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -7%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
101
Negociações com lucro:
58 (57.42%)
Negociações com perda:
43 (42.57%)
Melhor negociação:
67.46 USD
Pior negociação:
-272.12 USD
Lucro bruto:
1 102.19 USD (40 590 pips)
Perda bruta:
-1 139.52 USD (47 143 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (98.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
132.00 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
63.47%
Depósito máximo carregado:
34.94%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.06
Negociações longas:
47 (46.53%)
Negociações curtas:
54 (53.47%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.37 USD
Lucro médio:
19.00 USD
Perda média:
-26.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-71.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-294.77 USD (3)
Crescimento mensal:
-36.15%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
44.07 USD
Máximo:
628.68 USD (57.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.96% (628.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.73% (259.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYr 79
XAUUSDr 13
JPN225 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYr 203
XAUUSDr -71
JPN225 -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYr 9.7K
XAUUSDr -1.7K
JPN225 -15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +67.46 USD
Pior negociação: -272 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +98.33 USD
Máxima perda consecutiva: -71.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482

【Trading Strategy Highlights】

  • Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection

  • High-precision entries using ADX + Swing Recognition

  • Hedging Strategy for diversified risk through dual positions

  • Trailing Stop for maximizing profits

  • Multi-tier Risk Management functionality


Sem comentários
2025.12.23 00:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 03:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 10:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 00:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
No swaps are charged on the signal account
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Asset Fortress EA
30 USD por mês
-7%
0
0
USD
463
USD
21
88%
101
57%
63%
0.96
-0.37
USD
58%
1:500
