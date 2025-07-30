- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
101
Negociações com lucro:
58 (57.42%)
Negociações com perda:
43 (42.57%)
Melhor negociação:
67.46 USD
Pior negociação:
-272.12 USD
Lucro bruto:
1 102.19 USD (40 590 pips)
Perda bruta:
-1 139.52 USD (47 143 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (98.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
132.00 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
63.47%
Depósito máximo carregado:
34.94%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.06
Negociações longas:
47 (46.53%)
Negociações curtas:
54 (53.47%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.37 USD
Lucro médio:
19.00 USD
Perda média:
-26.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-71.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-294.77 USD (3)
Crescimento mensal:
-36.15%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
44.07 USD
Máximo:
628.68 USD (57.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.96% (628.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.73% (259.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPYr
|79
|XAUUSDr
|13
|JPN225
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPYr
|203
|XAUUSDr
|-71
|JPN225
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPYr
|9.7K
|XAUUSDr
|-1.7K
|JPN225
|-15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482
【Trading Strategy Highlights】
-
Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection
-
High-precision entries using ADX + Swing Recognition
-
Hedging Strategy for diversified risk through dual positions
-
Trailing Stop for maximizing profits
-
Multi-tier Risk Management functionality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-7%
0
0
USD
USD
463
USD
USD
21
88%
101
57%
63%
0.96
-0.37
USD
USD
58%
1:500