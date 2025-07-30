SegnaliSezioni
Yoshimi Mon 三 Ura

Asset Fortress EA

Yoshimi Mon 三 Ura
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 50%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
19 (70.37%)
Loss Trade:
8 (29.63%)
Best Trade:
61.21 USD
Worst Trade:
-21.35 USD
Profitto lordo:
332.08 USD (9 806 pips)
Perdita lorda:
-81.96 USD (3 199 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (41.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.85 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
78.69%
Massimo carico di deposito:
12.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.67
Long Trade:
13 (48.15%)
Short Trade:
14 (51.85%)
Fattore di profitto:
4.05
Profitto previsto:
9.26 USD
Profitto medio:
17.48 USD
Perdita media:
-10.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-32.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.62 USD (2)
Crescita mensile:
21.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 USD
Massimale:
32.62 USD (5.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.20% (32.62 USD)
Per equità:
43.73% (259.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYr 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYr 250
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYr 6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.21 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +41.60 USD
Massima perdita consecutiva: -32.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482

【Trading Strategy Highlights】

  • Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection

  • High-precision entries using ADX + Swing Recognition

  • Hedging Strategy for diversified risk through dual positions

  • Trailing Stop for maximizing profits

  • Multi-tier Risk Management functionality


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Asset Fortress EA
30USD al mese
50%
0
0
USD
750
USD
9
100%
27
70%
79%
4.05
9.26
USD
44%
1:500
