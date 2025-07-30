- Crescita
Trade:
27
Profit Trade:
19 (70.37%)
Loss Trade:
8 (29.63%)
Best Trade:
61.21 USD
Worst Trade:
-21.35 USD
Profitto lordo:
332.08 USD (9 806 pips)
Perdita lorda:
-81.96 USD (3 199 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (41.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.85 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
78.69%
Massimo carico di deposito:
12.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.67
Long Trade:
13 (48.15%)
Short Trade:
14 (51.85%)
Fattore di profitto:
4.05
Profitto previsto:
9.26 USD
Profitto medio:
17.48 USD
Perdita media:
-10.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-32.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.62 USD (2)
Crescita mensile:
21.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 USD
Massimale:
32.62 USD (5.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.20% (32.62 USD)
Per equità:
43.73% (259.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYr
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYr
|250
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYr
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +61.21 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +41.60 USD
Massima perdita consecutiva: -32.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482
【Trading Strategy Highlights】
-
Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection
-
High-precision entries using ADX + Swing Recognition
-
Hedging Strategy for diversified risk through dual positions
-
Trailing Stop for maximizing profits
-
Multi-tier Risk Management functionality
