Yoshimi Mon 三 Ura

Asset Fortress EA

Yoshimi Mon 三 Ura
0 Bewertungen
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -7%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
101
Gewinntrades:
58 (57.42%)
Verlusttrades:
43 (42.57%)
Bester Trade:
67.46 USD
Schlechtester Trade:
-272.12 USD
Bruttoprofit:
1 102.19 USD (40 590 pips)
Bruttoverlust:
-1 139.52 USD (47 143 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (98.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
132.00 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
63.47%
Max deposit load:
34.94%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.06
Long-Positionen:
47 (46.53%)
Short-Positionen:
54 (53.47%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-71.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-294.77 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-36.15%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
44.07 USD
Maximaler:
628.68 USD (57.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.96% (628.68 USD)
Kapital:
43.73% (259.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPYr 79
XAUUSDr 13
JPN225 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPYr 203
XAUUSDr -71
JPN225 -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPYr 9.7K
XAUUSDr -1.7K
JPN225 -15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +67.46 USD
Schlechtester Trade: -272 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +98.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482

【Trading Strategy Highlights】

  • Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection

  • High-precision entries using ADX + Swing Recognition

  • Hedging Strategy for diversified risk through dual positions

  • Trailing Stop for maximizing profits

  • Multi-tier Risk Management functionality


Keine Bewertungen
2025.12.23 00:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 03:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 10:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 00:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
No swaps are charged on the signal account
