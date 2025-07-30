- Wachstum
Trades insgesamt:
101
Gewinntrades:
58 (57.42%)
Verlusttrades:
43 (42.57%)
Bester Trade:
67.46 USD
Schlechtester Trade:
-272.12 USD
Bruttoprofit:
1 102.19 USD (40 590 pips)
Bruttoverlust:
-1 139.52 USD (47 143 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (98.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
132.00 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
63.47%
Max deposit load:
34.94%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.06
Long-Positionen:
47 (46.53%)
Short-Positionen:
54 (53.47%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-71.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-294.77 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-36.15%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
44.07 USD
Maximaler:
628.68 USD (57.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.96% (628.68 USD)
Kapital:
43.73% (259.89 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPYr
|79
|XAUUSDr
|13
|JPN225
|9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPYr
|203
|XAUUSDr
|-71
|JPN225
|-170
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPYr
|9.7K
|XAUUSDr
|-1.7K
|JPN225
|-15K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +67.46 USD
Schlechtester Trade: -272 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +98.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.48 USD
This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482
【Trading Strategy Highlights】
-
Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection
-
High-precision entries using ADX + Swing Recognition
-
Hedging Strategy for diversified risk through dual positions
-
Trailing Stop for maximizing profits
-
Multi-tier Risk Management functionality
Keine Bewertungen
