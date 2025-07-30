信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Asset Fortress EA
Yoshimi Mon 三 Ura

Asset Fortress EA

Yoshimi Mon 三 Ura
0条评论
21
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -7%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
101
盈利交易:
58 (57.42%)
亏损交易:
43 (42.57%)
最好交易:
67.46 USD
最差交易:
-272.12 USD
毛利:
1 102.19 USD (40 590 pips)
毛利亏损:
-1 139.52 USD (47 143 pips)
最大连续赢利:
7 (98.33 USD)
最大连续盈利:
132.00 USD (3)
夏普比率:
0.01
交易活动:
62.39%
最大入金加载:
34.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.06
长期交易:
47 (46.53%)
短期交易:
54 (53.47%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.37 USD
平均利润:
19.00 USD
平均损失:
-26.50 USD
最大连续失误:
9 (-71.48 USD)
最大连续亏损:
-294.77 USD (3)
每月增长:
-36.15%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
44.07 USD
最大值:
628.68 USD (57.96%)
相对跌幅:
结余:
57.96% (628.68 USD)
净值:
43.73% (259.89 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPYr 79
XAUUSDr 13
JPN225 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPYr 203
XAUUSDr -71
JPN225 -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPYr 9.7K
XAUUSDr -1.7K
JPN225 -15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +67.46 USD
最差交易: -272 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +98.33 USD
最大连续亏损: -71.48 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482

【Trading Strategy Highlights】

  • Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection

  • High-precision entries using ADX + Swing Recognition

  • Hedging Strategy for diversified risk through dual positions

  • Trailing Stop for maximizing profits

  • Multi-tier Risk Management functionality


没有评论
2025.12.23 00:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 03:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 10:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 00:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
No swaps are charged on the signal account
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Asset Fortress EA
每月30 USD
-7%
0
0
USD
463
USD
21
88%
101
57%
62%
0.96
-0.37
USD
58%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载