交易:
101
盈利交易:
58 (57.42%)
亏损交易:
43 (42.57%)
最好交易:
67.46 USD
最差交易:
-272.12 USD
毛利:
1 102.19 USD (40 590 pips)
毛利亏损:
-1 139.52 USD (47 143 pips)
最大连续赢利:
7 (98.33 USD)
最大连续盈利:
132.00 USD (3)
夏普比率:
0.01
交易活动:
62.39%
最大入金加载:
34.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.06
长期交易:
47 (46.53%)
短期交易:
54 (53.47%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.37 USD
平均利润:
19.00 USD
平均损失:
-26.50 USD
最大连续失误:
9 (-71.48 USD)
最大连续亏损:
-294.77 USD (3)
每月增长:
-36.15%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
44.07 USD
最大值:
628.68 USD (57.96%)
相对跌幅:
结余:
57.96% (628.68 USD)
净值:
43.73% (259.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYr
|79
|XAUUSDr
|13
|JPN225
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYr
|203
|XAUUSDr
|-71
|JPN225
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYr
|9.7K
|XAUUSDr
|-1.7K
|JPN225
|-15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
最好交易: +67.46 USD
最差交易: -272 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +98.33 USD
最大连续亏损: -71.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This is the real account signal for Asset Fortress EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/149482
【Trading Strategy Highlights】
-
Proprietary Ghost Balloon Strategy for instant trend detection
-
High-precision entries using ADX + Swing Recognition
-
Hedging Strategy for diversified risk through dual positions
-
Trailing Stop for maximizing profits
-
Multi-tier Risk Management functionality
