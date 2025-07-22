SinyallerBölümler
Tomasz Agacinski

DAQ Trader 1

Tomasz Agacinski
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 282%
EightcapLtd-Real-4
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
55 (24.33%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (75.66%)
En iyi işlem:
2 222.34 USD
En kötü işlem:
-507.84 USD
Brüt kâr:
51 101.65 USD (1 169 221 pips)
Brüt zarar:
-33 206.54 USD (703 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6 731.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 898.79 USD (5)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
27.13%
Maks. mevduat yükü:
46.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
122 (53.98%)
Satış işlemleri:
104 (46.02%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
79.18 USD
Ortalama kâr:
929.12 USD
Ortalama zarar:
-194.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-5 356.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 356.97 USD (31)
Aylık büyüme:
8.91%
Yıllık tahmin:
108.10%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 082.39 USD
Maksimum:
5 974.61 USD (60.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.45% (5 974.61 USD)
Varlığa göre:
7.45% (498.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX100.i 226
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX100.i 18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX100.i 466K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 222.34 USD
En kötü işlem: -508 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +6 731.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 356.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

DAQ Trader = Data Acquisition Trader.  Using data analytics and AI, I am on the constant search for the best conditions to trade in. 

I have been working on this system for 2 years and am constantly improving it as new data is analyzed.

This signal will adapt to the changes and improve based on my research. 

No Grid or Martingale, just good Risk Management.

No Micro TP/SL, so it will work with normal slippage from your broker.  

Learn more from https://www.youtube.com/@DAQtrader

İnceleme yok
2025.09.19 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 10:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
A large drawdown may occur on the account again
