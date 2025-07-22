- 자본
트레이드:
437
이익 거래:
85 (19.45%)
손실 거래:
352 (80.55%)
최고의 거래:
2 441.76 USD
최악의 거래:
-645.79 USD
총 수익:
85 661.01 USD (1 869 543 pips)
총 손실:
-68 513.29 USD (1 462 931 pips)
연속 최대 이익:
7 (6 731.73 USD)
연속 최대 이익:
7 898.79 USD (5)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
20.24%
최대 입금량:
56.16%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.98
롱(주식매수):
243 (55.61%)
숏(주식차입매도):
194 (44.39%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
39.24 USD
평균 이익:
1 007.78 USD
평균 손실:
-194.64 USD
연속 최대 손실:
31 (-5 356.97 USD)
연속 최대 손실:
-6 230.49 USD (30)
월별 성장률:
-20.30%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 082.39 USD
최대한의:
8 657.78 USD (27.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.40% (8 540.94 USD)
자본금별:
9.97% (430.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NDX100.i
|437
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NDX100.i
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NDX100.i
|407K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 441.76 USD
최악의 거래: -646 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 30
연속 최대 이익: +6 731.73 USD
연속 최대 손실: -5 356.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapLtd-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
DAQ Trader = Data Acquisition Trader. Using data analytics and AI, I am on the constant search for the best conditions to trade in.
I have been working on this system for 2 years and am constantly improving it as new data is analyzed.
This signal will adapt to the changes and improve based on my research.
No Grid or Martingale, just good Risk Management.
No Micro TP/SL, so it will work with normal slippage from your broker.
Learn more from https://www.youtube.com/@DAQtrader
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
107%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
36
99%
437
19%
20%
1.25
39.24
USD
USD
71%
1:200