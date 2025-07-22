시그널섹션
Tomasz Agacinski

DAQ Trader 1

Tomasz Agacinski
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 107%
EightcapLtd-Real-4
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
437
이익 거래:
85 (19.45%)
손실 거래:
352 (80.55%)
최고의 거래:
2 441.76 USD
최악의 거래:
-645.79 USD
총 수익:
85 661.01 USD (1 869 543 pips)
총 손실:
-68 513.29 USD (1 462 931 pips)
연속 최대 이익:
7 (6 731.73 USD)
연속 최대 이익:
7 898.79 USD (5)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
20.24%
최대 입금량:
56.16%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.98
롱(주식매수):
243 (55.61%)
숏(주식차입매도):
194 (44.39%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
39.24 USD
평균 이익:
1 007.78 USD
평균 손실:
-194.64 USD
연속 최대 손실:
31 (-5 356.97 USD)
연속 최대 손실:
-6 230.49 USD (30)
월별 성장률:
-20.30%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 082.39 USD
최대한의:
8 657.78 USD (27.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.40% (8 540.94 USD)
자본금별:
9.97% (430.18 USD)

DAQ Trader = Data Acquisition Trader.  Using data analytics and AI, I am on the constant search for the best conditions to trade in. 

I have been working on this system for 2 years and am constantly improving it as new data is analyzed.

This signal will adapt to the changes and improve based on my research. 

No Grid or Martingale, just good Risk Management.

No Micro TP/SL, so it will work with normal slippage from your broker.  

Learn more from https://www.youtube.com/@DAQtrader

리뷰 없음
2025.12.26 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 10:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
A large drawdown may occur on the account again
