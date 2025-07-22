SegnaliSezioni
Tomasz Agacinski

DAQ Trader 1

Tomasz Agacinski
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 282%
EightcapLtd-Real-4
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
226
Profit Trade:
55 (24.33%)
Loss Trade:
171 (75.66%)
Best Trade:
2 222.34 USD
Worst Trade:
-507.84 USD
Profitto lordo:
51 101.65 USD (1 169 221 pips)
Perdita lorda:
-33 206.54 USD (703 093 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6 731.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 898.79 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
27.13%
Massimo carico di deposito:
46.21%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
122 (53.98%)
Short Trade:
104 (46.02%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
79.18 USD
Profitto medio:
929.12 USD
Perdita media:
-194.19 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-5 356.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 356.97 USD (31)
Crescita mensile:
8.91%
Previsione annuale:
108.10%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 082.39 USD
Massimale:
5 974.61 USD (60.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.45% (5 974.61 USD)
Per equità:
7.45% (498.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX100.i 226
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX100.i 18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX100.i 466K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 222.34 USD
Worst Trade: -508 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +6 731.73 USD
Massima perdita consecutiva: -5 356.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

DAQ Trader = Data Acquisition Trader.  Using data analytics and AI, I am on the constant search for the best conditions to trade in. 

I have been working on this system for 2 years and am constantly improving it as new data is analyzed.

This signal will adapt to the changes and improve based on my research. 

No Grid or Martingale, just good Risk Management.

No Micro TP/SL, so it will work with normal slippage from your broker.  

Learn more from https://www.youtube.com/@DAQtrader

Non ci sono recensioni
2025.09.19 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 10:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
A large drawdown may occur on the account again
