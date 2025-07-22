- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX100.i
|226
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX100.i
|18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX100.i
|466K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
DAQ Trader = Data Acquisition Trader. Using data analytics and AI, I am on the constant search for the best conditions to trade in.
I have been working on this system for 2 years and am constantly improving it as new data is analyzed.
This signal will adapt to the changes and improve based on my research.
No Grid or Martingale, just good Risk Management.
No Micro TP/SL, so it will work with normal slippage from your broker.
Learn more from https://www.youtube.com/@DAQtrader
