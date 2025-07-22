SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DAQ Trader 1
Tomasz Agacinski

DAQ Trader 1

Tomasz Agacinski
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 311%
EightcapLtd-Real-4
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
221
Bénéfice trades:
54 (24.43%)
Perte trades:
167 (75.57%)
Meilleure transaction:
2 222.34 USD
Pire transaction:
-493.44 USD
Bénéfice brut:
50 663.83 USD (1 161 924 pips)
Perte brute:
-32 020.60 USD (684 387 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (6 731.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 898.79 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
27.13%
Charge de dépôt maximale:
46.21%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
3.12
Longs trades:
120 (54.30%)
Courts trades:
101 (45.70%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
84.36 USD
Bénéfice moyen:
938.22 USD
Perte moyenne:
-191.74 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-5 356.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 356.97 USD (31)
Croissance mensuelle:
20.46%
Prévision annuelle:
248.29%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 082.39 USD
Maximal:
5 974.61 USD (60.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.45% (5 974.61 USD)
Par fonds propres:
7.45% (498.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX100.i 221
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX100.i 19K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX100.i 478K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 222.34 USD
Pire transaction: -493 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 31
Bénéfice consécutif maximal: +6 731.73 USD
Perte consécutive maximale: -5 356.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

DAQ Trader = Data Acquisition Trader.  Using data analytics and AI, I am on the constant search for the best conditions to trade in. 

I have been working on this system for 2 years and am constantly improving it as new data is analyzed.

This signal will adapt to the changes and improve based on my research. 

No Grid or Martingale, just good Risk Management.

No Micro TP/SL, so it will work with normal slippage from your broker.  

Learn more from https://www.youtube.com/@DAQtrader

Aucun avis
2025.09.19 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 10:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DAQ Trader 1
30 USD par mois
311%
0
0
USD
11K
USD
22
98%
221
24%
27%
1.58
84.36
USD
60%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.