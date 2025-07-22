SinaisSeções
Tomasz Agacinski

DAQ Trader 1

Tomasz Agacinski
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 91%
EightcapLtd-Real-4
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
427
Negociações com lucro:
83 (19.43%)
Negociações com perda:
344 (80.56%)
Melhor negociação:
2 441.76 USD
Pior negociação:
-645.79 USD
Lucro bruto:
82 905.52 USD (1 812 944 pips)
Perda bruta:
-66 969.10 USD (1 424 752 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (6 731.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 898.79 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
20.24%
Depósito máximo carregado:
56.16%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
237 (55.50%)
Negociações curtas:
190 (44.50%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
37.32 USD
Lucro médio:
998.86 USD
Perda média:
-194.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
31 (-5 356.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 230.49 USD (30)
Crescimento mensal:
-34.36%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 082.39 USD
Máximo:
8 540.94 USD (32.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.40% (8 540.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.97% (430.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NDX100.i 427
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NDX100.i 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NDX100.i 388K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 441.76 USD
Pior negociação: -646 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 30
Máximo lucro consecutivo: +6 731.73 USD
Máxima perda consecutiva: -5 356.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

DAQ Trader = Data Acquisition Trader.  Using data analytics and AI, I am on the constant search for the best conditions to trade in. 

I have been working on this system for 2 years and am constantly improving it as new data is analyzed.

This signal will adapt to the changes and improve based on my research. 

No Grid or Martingale, just good Risk Management.

No Micro TP/SL, so it will work with normal slippage from your broker.  

Learn more from https://www.youtube.com/@DAQtrader

Sem comentários
2025.12.26 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 10:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DAQ Trader 1
30 USD por mês
91%
0
0
USD
15K
USD
35
99%
427
19%
20%
1.23
37.32
USD
71%
1:200
