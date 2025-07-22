- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
427
利益トレード:
83 (19.43%)
損失トレード:
344 (80.56%)
ベストトレード:
2 441.76 USD
最悪のトレード:
-645.79 USD
総利益:
82 905.52 USD (1 812 944 pips)
総損失:
-66 969.10 USD (1 424 752 pips)
最大連続の勝ち:
7 (6 731.73 USD)
最大連続利益:
7 898.79 USD (5)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
20.24%
最大入金額:
56.16%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.87
長いトレード:
237 (55.50%)
短いトレード:
190 (44.50%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
37.32 USD
平均利益:
998.86 USD
平均損失:
-194.68 USD
最大連続の負け:
31 (-5 356.97 USD)
最大連続損失:
-6 230.49 USD (30)
月間成長:
-34.36%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 082.39 USD
最大の:
8 540.94 USD (32.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.40% (8 540.94 USD)
エクイティによる:
9.97% (430.18 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 441.76 USD
最悪のトレード: -646 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 30
最大連続利益: +6 731.73 USD
最大連続損失: -5 356.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
DAQ Trader = Data Acquisition Trader. Using data analytics and AI, I am on the constant search for the best conditions to trade in.
I have been working on this system for 2 years and am constantly improving it as new data is analyzed.
This signal will adapt to the changes and improve based on my research.
No Grid or Martingale, just good Risk Management.
No Micro TP/SL, so it will work with normal slippage from your broker.
Learn more from https://www.youtube.com/@DAQtrader
