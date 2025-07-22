信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DAQ Trader 1
Tomasz Agacinski

DAQ Trader 1

Tomasz Agacinski
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 91%
EightcapLtd-Real-4
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
427
盈利交易:
83 (19.43%)
亏损交易:
344 (80.56%)
最好交易:
2 441.76 USD
最差交易:
-645.79 USD
毛利:
82 905.52 USD (1 812 944 pips)
毛利亏损:
-66 969.10 USD (1 424 752 pips)
最大连续赢利:
7 (6 731.73 USD)
最大连续盈利:
7 898.79 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
20.24%
最大入金加载:
56.16%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.87
长期交易:
237 (55.50%)
短期交易:
190 (44.50%)
利润因子:
1.24
预期回报:
37.32 USD
平均利润:
998.86 USD
平均损失:
-194.68 USD
最大连续失误:
31 (-5 356.97 USD)
最大连续亏损:
-6 230.49 USD (30)
每月增长:
-34.36%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3 082.39 USD
最大值:
8 540.94 USD (32.25%)
相对跌幅:
结余:
71.40% (8 540.94 USD)
净值:
9.97% (430.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NDX100.i 427
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NDX100.i 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NDX100.i 388K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 441.76 USD
最差交易: -646 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 30
最大连续盈利: +6 731.73 USD
最大连续亏损: -5 356.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapLtd-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

DAQ Trader = Data Acquisition Trader.  Using data analytics and AI, I am on the constant search for the best conditions to trade in. 

I have been working on this system for 2 years and am constantly improving it as new data is analyzed.

This signal will adapt to the changes and improve based on my research. 

No Grid or Martingale, just good Risk Management.

No Micro TP/SL, so it will work with normal slippage from your broker.  

Learn more from https://www.youtube.com/@DAQtrader

没有评论
2025.12.26 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 10:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DAQ Trader 1
每月30 USD
91%
0
0
USD
15K
USD
35
99%
427
19%
20%
1.23
37.32
USD
71%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载