|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX100.i
|425
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX100.i
|16K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX100.i
|393K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
DAQ Trader = Data Acquisition Trader. Using data analytics and AI, I am on the constant search for the best conditions to trade in.
I have been working on this system for 2 years and am constantly improving it as new data is analyzed.
This signal will adapt to the changes and improve based on my research.
No Grid or Martingale, just good Risk Management.
No Micro TP/SL, so it will work with normal slippage from your broker.
Learn more from https://www.youtube.com/@DAQtrader
