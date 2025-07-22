СигналыРазделы
Tomasz Agacinski

DAQ Trader 1

Tomasz Agacinski
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 95%
EightcapLtd-Real-4
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
425
Прибыльных трейдов:
83 (19.52%)
Убыточных трейдов:
342 (80.47%)
Лучший трейд:
2 441.76 USD
Худший трейд:
-645.79 USD
Общая прибыль:
82 905.52 USD (1 812 944 pips)
Общий убыток:
-66 665.86 USD (1 419 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (6 731.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 898.79 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
20.24%
Макс. загрузка депозита:
56.16%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.90
Длинных трейдов:
235 (55.29%)
Коротких трейдов:
190 (44.71%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
38.21 USD
Средняя прибыль:
998.86 USD
Средний убыток:
-194.93 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-5 356.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 230.49 USD (30)
Прирост в месяц:
-16.48%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 082.39 USD
Максимальная:
8 540.94 USD (32.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.40% (8 540.94 USD)
По эквити:
9.97% (430.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX100.i 425
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX100.i 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX100.i 393K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 441.76 USD
Худший трейд: -646 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 30
Макс. прибыль в серии: +6 731.73 USD
Макс. убыток в серии: -5 356.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

DAQ Trader = Data Acquisition Trader.  Using data analytics and AI, I am on the constant search for the best conditions to trade in. 

I have been working on this system for 2 years and am constantly improving it as new data is analyzed.

This signal will adapt to the changes and improve based on my research. 

No Grid or Martingale, just good Risk Management.

No Micro TP/SL, so it will work with normal slippage from your broker.  

Learn more from https://www.youtube.com/@DAQtrader

Нет отзывов
2025.12.24 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 10:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
A large drawdown may occur on the account again
