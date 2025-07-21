SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Yihouhuanghun
Ying Feng

Yihouhuanghun

Ying Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 39%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 837
Kârla kapanan işlemler:
3 246 (55.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 591 (44.39%)
En iyi işlem:
133.89 USD
En kötü işlem:
-113.20 USD
Brüt kâr:
15 427.42 USD (960 204 pips)
Brüt zarar:
-11 753.40 USD (834 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (116.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
330.30 USD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
97.67%
Maks. mevduat yükü:
1.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
3.92
Alış işlemleri:
2 678 (45.88%)
Satış işlemleri:
3 159 (54.12%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.63 USD
Ortalama kâr:
4.75 USD
Ortalama zarar:
-4.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-485.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-485.42 USD (31)
Aylık büyüme:
1.52%
Yıllık tahmin:
18.38%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.35 USD
Maksimum:
936.31 USD (6.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.85% (936.31 USD)
Varlığa göre:
2.38% (240.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1163
NZDUSD 1161
EURUSD 1159
EURJPY 1156
AUDUSD 1152
XAUUSD 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1.9K
NZDUSD 41
EURUSD -361
EURJPY 2.3K
AUDUSD 236
XAUUSD -467
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 102K
NZDUSD -15K
EURUSD -13K
EURJPY 103K
AUDUSD -4.6K
XAUUSD -47K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +133.89 USD
En kötü işlem: -113 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +116.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -485.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBPrimeLimited-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
1.65 × 117
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
多货币对冲策略
İnceleme yok
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.05 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 17:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Yihouhuanghun
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
10K
USD
45
98%
5 837
55%
98%
1.31
0.63
USD
7%
1:500
