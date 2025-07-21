- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
6 662
Transacciones Rentables:
3 732 (56.01%)
Transacciones Irrentables:
2 930 (43.98%)
Mejor transacción:
171.08 USD
Peor transacción:
-145.31 USD
Beneficio Bruto:
19 804.12 USD (1 115 165 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 077.09 USD (983 519 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (116.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
465.63 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
98.67%
Carga máxima del depósito:
7.57%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
5.05
Transacciones Largas:
2 973 (44.63%)
Transacciones Cortas:
3 689 (55.37%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
0.71 USD
Beneficio medio:
5.31 USD
Pérdidas medias:
-5.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
31 (-485.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-524.86 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.06%
Pronóstico anual:
12.83%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.35 USD
Máxima:
936.31 USD (6.81%)
Reducción relativa:
De balance:
7.41% (824.92 USD)
De fondos:
24.72% (2 766.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1331
|NZDUSD
|1326
|EURUSD
|1322
|EURJPY
|1319
|AUDUSD
|1318
|XAUUSD
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|1.8K
|NZDUSD
|987
|EURUSD
|-1.4K
|EURJPY
|3K
|AUDUSD
|816
|XAUUSD
|-467
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|90K
|NZDUSD
|2.3K
|EURUSD
|-32K
|EURJPY
|113K
|AUDUSD
|5.8K
|XAUUSD
|-47K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +171.08 USD
Peor transacción: -145 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +116.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -485.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KVBPrimeLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
多货币对冲策略
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
53%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
57
99%
6 662
56%
99%
1.31
0.71
USD
USD
25%
1:500