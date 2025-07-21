SeñalesSecciones
Ying Feng

Yihouhuanghun

Ying Feng
0 comentarios
Fiabilidad
57 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 53%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 662
Transacciones Rentables:
3 732 (56.01%)
Transacciones Irrentables:
2 930 (43.98%)
Mejor transacción:
171.08 USD
Peor transacción:
-145.31 USD
Beneficio Bruto:
19 804.12 USD (1 115 165 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 077.09 USD (983 519 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (116.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
465.63 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
98.67%
Carga máxima del depósito:
7.57%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
5.05
Transacciones Largas:
2 973 (44.63%)
Transacciones Cortas:
3 689 (55.37%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
0.71 USD
Beneficio medio:
5.31 USD
Pérdidas medias:
-5.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
31 (-485.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-524.86 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.06%
Pronóstico anual:
12.83%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.35 USD
Máxima:
936.31 USD (6.81%)
Reducción relativa:
De balance:
7.41% (824.92 USD)
De fondos:
24.72% (2 766.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 1331
NZDUSD 1326
EURUSD 1322
EURJPY 1319
AUDUSD 1318
XAUUSD 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 1.8K
NZDUSD 987
EURUSD -1.4K
EURJPY 3K
AUDUSD 816
XAUUSD -467
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 90K
NZDUSD 2.3K
EURUSD -32K
EURJPY 113K
AUDUSD 5.8K
XAUUSD -47K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +171.08 USD
Peor transacción: -145 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +116.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -485.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KVBPrimeLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
1.65 × 117
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
多货币对冲策略
No hay comentarios
2025.12.26 06:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.24 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.02 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.05 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 17:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
