交易:
6 662
盈利交易:
3 732 (56.01%)
亏损交易:
2 930 (43.98%)
最好交易:
171.08 USD
最差交易:
-145.31 USD
毛利:
19 804.12 USD (1 115 165 pips)
毛利亏损:
-15 077.09 USD (983 519 pips)
最大连续赢利:
17 (116.48 USD)
最大连续盈利:
465.63 USD (7)
夏普比率:
0.06
交易活动:
98.67%
最大入金加载:
7.57%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.05
长期交易:
2 973 (44.63%)
短期交易:
3 689 (55.37%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
5.31 USD
平均损失:
-5.15 USD
最大连续失误:
31 (-485.42 USD)
最大连续亏损:
-524.86 USD (6)
每月增长:
1.29%
年度预测:
17.18%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.35 USD
最大值:
936.31 USD (6.81%)
相对跌幅:
结余:
7.41% (824.92 USD)
净值:
24.72% (2 766.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1331
|NZDUSD
|1326
|EURUSD
|1322
|EURJPY
|1319
|AUDUSD
|1318
|XAUUSD
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|1.8K
|NZDUSD
|987
|EURUSD
|-1.4K
|EURJPY
|3K
|AUDUSD
|816
|XAUUSD
|-467
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|90K
|NZDUSD
|2.3K
|EURUSD
|-32K
|EURJPY
|113K
|AUDUSD
|5.8K
|XAUUSD
|-47K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
最好交易: +171.08 USD
最差交易: -145 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +116.48 USD
最大连续亏损: -485.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KVBPrimeLimited-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
多货币对冲策略
没有评论
