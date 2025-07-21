SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Yihouhuanghun
Ying Feng

Yihouhuanghun

Ying Feng
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 39%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 836
Bénéfice trades:
3 246 (55.62%)
Perte trades:
2 590 (44.38%)
Meilleure transaction:
133.89 USD
Pire transaction:
-113.20 USD
Bénéfice brut:
15 427.42 USD (960 204 pips)
Perte brute:
-11 753.39 USD (834 099 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (116.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
330.30 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
97.67%
Charge de dépôt maximale:
1.66%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
3.92
Longs trades:
2 677 (45.87%)
Courts trades:
3 159 (54.13%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.63 USD
Bénéfice moyen:
4.75 USD
Perte moyenne:
-4.54 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-485.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-485.42 USD (31)
Croissance mensuelle:
1.52%
Prévision annuelle:
18.38%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.35 USD
Maximal:
936.31 USD (6.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.85% (936.31 USD)
Par fonds propres:
2.38% (240.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1163
NZDUSD 1161
EURUSD 1159
EURJPY 1155
AUDUSD 1152
XAUUSD 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1.9K
NZDUSD 41
EURUSD -361
EURJPY 2.3K
AUDUSD 236
XAUUSD -467
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 102K
NZDUSD -15K
EURUSD -13K
EURJPY 103K
AUDUSD -4.6K
XAUUSD -47K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +133.89 USD
Pire transaction: -113 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 31
Bénéfice consécutif maximal: +116.48 USD
Perte consécutive maximale: -485.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KVBPrimeLimited-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
1.65 × 117
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
多货币对冲策略
Aucun avis
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.05 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 17:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
