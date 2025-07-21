SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Yihouhuanghun
Ying Feng

Yihouhuanghun

Ying Feng
0 comentários
Confiabilidade
57 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 53%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 662
Negociações com lucro:
3 732 (56.01%)
Negociações com perda:
2 930 (43.98%)
Melhor negociação:
171.08 USD
Pior negociação:
-145.31 USD
Lucro bruto:
19 804.12 USD (1 115 165 pips)
Perda bruta:
-15 077.09 USD (983 519 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (116.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
465.63 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
98.67%
Depósito máximo carregado:
7.57%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.05
Negociações longas:
2 973 (44.63%)
Negociações curtas:
3 689 (55.37%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
0.71 USD
Lucro médio:
5.31 USD
Perda média:
-5.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
31 (-485.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-524.86 USD (6)
Crescimento mensal:
1.06%
Previsão anual:
12.83%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.35 USD
Máximo:
936.31 USD (6.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.41% (824.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.72% (2 766.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 1331
NZDUSD 1326
EURUSD 1322
EURJPY 1319
AUDUSD 1318
XAUUSD 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 1.8K
NZDUSD 987
EURUSD -1.4K
EURJPY 3K
AUDUSD 816
XAUUSD -467
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 90K
NZDUSD 2.3K
EURUSD -32K
EURJPY 113K
AUDUSD 5.8K
XAUUSD -47K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +171.08 USD
Pior negociação: -145 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +116.48 USD
Máxima perda consecutiva: -485.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBPrimeLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
1.65 × 117
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
多货币对冲策略
Sem comentários
2025.12.26 06:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.24 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.02 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.05 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 17:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Yihouhuanghun
30 USD por mês
53%
0
0
USD
11K
USD
57
99%
6 662
56%
99%
1.31
0.71
USD
25%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.