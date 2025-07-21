- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6 662
Negociações com lucro:
3 732 (56.01%)
Negociações com perda:
2 930 (43.98%)
Melhor negociação:
171.08 USD
Pior negociação:
-145.31 USD
Lucro bruto:
19 804.12 USD (1 115 165 pips)
Perda bruta:
-15 077.09 USD (983 519 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (116.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
465.63 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
98.67%
Depósito máximo carregado:
7.57%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.05
Negociações longas:
2 973 (44.63%)
Negociações curtas:
3 689 (55.37%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
0.71 USD
Lucro médio:
5.31 USD
Perda média:
-5.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
31 (-485.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-524.86 USD (6)
Crescimento mensal:
1.06%
Previsão anual:
12.83%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.35 USD
Máximo:
936.31 USD (6.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.41% (824.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.72% (2 766.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1331
|NZDUSD
|1326
|EURUSD
|1322
|EURJPY
|1319
|AUDUSD
|1318
|XAUUSD
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|1.8K
|NZDUSD
|987
|EURUSD
|-1.4K
|EURJPY
|3K
|AUDUSD
|816
|XAUUSD
|-467
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|90K
|NZDUSD
|2.3K
|EURUSD
|-32K
|EURJPY
|113K
|AUDUSD
|5.8K
|XAUUSD
|-47K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +171.08 USD
Pior negociação: -145 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +116.48 USD
Máxima perda consecutiva: -485.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBPrimeLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
多货币对冲策略
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
53%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
57
99%
6 662
56%
99%
1.31
0.71
USD
USD
25%
1:500