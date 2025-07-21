СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Yihouhuanghun
Ying Feng

Yihouhuanghun

Ying Feng
0 отзывов
Надежность
57 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 53%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 662
Прибыльных трейдов:
3 732 (56.01%)
Убыточных трейдов:
2 930 (43.98%)
Лучший трейд:
171.08 USD
Худший трейд:
-145.31 USD
Общая прибыль:
19 804.12 USD (1 115 165 pips)
Общий убыток:
-15 077.09 USD (983 519 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (116.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
465.63 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
98.67%
Макс. загрузка депозита:
7.57%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.05
Длинных трейдов:
2 973 (44.63%)
Коротких трейдов:
3 689 (55.37%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
5.31 USD
Средний убыток:
-5.15 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-485.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-524.86 USD (6)
Прирост в месяц:
1.32%
Годовой прогноз:
17.18%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.35 USD
Максимальная:
936.31 USD (6.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.41% (824.92 USD)
По эквити:
24.72% (2 766.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 1331
NZDUSD 1326
EURUSD 1322
EURJPY 1319
AUDUSD 1318
XAUUSD 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 1.8K
NZDUSD 987
EURUSD -1.4K
EURJPY 3K
AUDUSD 816
XAUUSD -467
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 90K
NZDUSD 2.3K
EURUSD -32K
EURJPY 113K
AUDUSD 5.8K
XAUUSD -47K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +171.08 USD
Худший трейд: -145 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +116.48 USD
Макс. убыток в серии: -485.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBPrimeLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
1.65 × 117
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
多货币对冲策略
Нет отзывов
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.24 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.02 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.05 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 17:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
