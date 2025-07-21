- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6 662
Прибыльных трейдов:
3 732 (56.01%)
Убыточных трейдов:
2 930 (43.98%)
Лучший трейд:
171.08 USD
Худший трейд:
-145.31 USD
Общая прибыль:
19 804.12 USD (1 115 165 pips)
Общий убыток:
-15 077.09 USD (983 519 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (116.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
465.63 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
98.67%
Макс. загрузка депозита:
7.57%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.05
Длинных трейдов:
2 973 (44.63%)
Коротких трейдов:
3 689 (55.37%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
5.31 USD
Средний убыток:
-5.15 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-485.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-524.86 USD (6)
Прирост в месяц:
1.32%
Годовой прогноз:
17.18%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.35 USD
Максимальная:
936.31 USD (6.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.41% (824.92 USD)
По эквити:
24.72% (2 766.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1331
|NZDUSD
|1326
|EURUSD
|1322
|EURJPY
|1319
|AUDUSD
|1318
|XAUUSD
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|1.8K
|NZDUSD
|987
|EURUSD
|-1.4K
|EURJPY
|3K
|AUDUSD
|816
|XAUUSD
|-467
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|90K
|NZDUSD
|2.3K
|EURUSD
|-32K
|EURJPY
|113K
|AUDUSD
|5.8K
|XAUUSD
|-47K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +171.08 USD
Худший трейд: -145 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +116.48 USD
Макс. убыток в серии: -485.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBPrimeLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
多货币对冲策略
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
53%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
57
99%
6 662
56%
99%
1.31
0.71
USD
USD
25%
1:500