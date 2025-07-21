- 자본
- 축소
트레이드:
6 662
이익 거래:
3 732 (56.01%)
손실 거래:
2 930 (43.98%)
최고의 거래:
171.08 USD
최악의 거래:
-145.31 USD
총 수익:
19 804.12 USD (1 115 165 pips)
총 손실:
-15 077.09 USD (983 519 pips)
연속 최대 이익:
17 (116.48 USD)
연속 최대 이익:
465.63 USD (7)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
98.67%
최대 입금량:
7.57%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.05
롱(주식매수):
2 973 (44.63%)
숏(주식차입매도):
3 689 (55.37%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
0.71 USD
평균 이익:
5.31 USD
평균 손실:
-5.15 USD
연속 최대 손실:
31 (-485.42 USD)
연속 최대 손실:
-524.86 USD (6)
월별 성장률:
0.49%
연간 예측:
5.92%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.35 USD
최대한의:
936.31 USD (6.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.41% (824.92 USD)
자본금별:
24.72% (2 766.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1331
|NZDUSD
|1326
|EURUSD
|1322
|EURJPY
|1319
|AUDUSD
|1318
|XAUUSD
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|1.8K
|NZDUSD
|987
|EURUSD
|-1.4K
|EURJPY
|3K
|AUDUSD
|816
|XAUUSD
|-467
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|90K
|NZDUSD
|2.3K
|EURUSD
|-32K
|EURJPY
|113K
|AUDUSD
|5.8K
|XAUUSD
|-47K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "KVBPrimeLimited-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
多货币对冲策略
