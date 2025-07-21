SegnaliSezioni
Ying Feng

Yihouhuanghun

Ying Feng
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 39%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 837
Profit Trade:
3 246 (55.61%)
Loss Trade:
2 591 (44.39%)
Best Trade:
133.89 USD
Worst Trade:
-113.20 USD
Profitto lordo:
15 427.42 USD (960 204 pips)
Perdita lorda:
-11 753.40 USD (834 100 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (116.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
330.30 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
97.67%
Massimo carico di deposito:
1.66%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
3.92
Long Trade:
2 678 (45.88%)
Short Trade:
3 159 (54.12%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
4.75 USD
Perdita media:
-4.54 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-485.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-485.42 USD (31)
Crescita mensile:
1.52%
Previsione annuale:
18.38%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.35 USD
Massimale:
936.31 USD (6.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.85% (936.31 USD)
Per equità:
2.38% (240.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1163
NZDUSD 1161
EURUSD 1159
EURJPY 1156
AUDUSD 1152
XAUUSD 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1.9K
NZDUSD 41
EURUSD -361
EURJPY 2.3K
AUDUSD 236
XAUUSD -467
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 102K
NZDUSD -15K
EURUSD -13K
EURJPY 103K
AUDUSD -4.6K
XAUUSD -47K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +133.89 USD
Worst Trade: -113 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +116.48 USD
Massima perdita consecutiva: -485.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
1.65 × 117
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
多货币对冲策略
Non ci sono recensioni
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.05 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 17:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
