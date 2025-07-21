- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 837
Profit Trade:
3 246 (55.61%)
Loss Trade:
2 591 (44.39%)
Best Trade:
133.89 USD
Worst Trade:
-113.20 USD
Profitto lordo:
15 427.42 USD (960 204 pips)
Perdita lorda:
-11 753.40 USD (834 100 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (116.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
330.30 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
97.67%
Massimo carico di deposito:
1.66%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
3.92
Long Trade:
2 678 (45.88%)
Short Trade:
3 159 (54.12%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
4.75 USD
Perdita media:
-4.54 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-485.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-485.42 USD (31)
Crescita mensile:
1.52%
Previsione annuale:
18.38%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.35 USD
Massimale:
936.31 USD (6.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.85% (936.31 USD)
Per equità:
2.38% (240.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1163
|NZDUSD
|1161
|EURUSD
|1159
|EURJPY
|1156
|AUDUSD
|1152
|XAUUSD
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1.9K
|NZDUSD
|41
|EURUSD
|-361
|EURJPY
|2.3K
|AUDUSD
|236
|XAUUSD
|-467
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|102K
|NZDUSD
|-15K
|EURUSD
|-13K
|EURJPY
|103K
|AUDUSD
|-4.6K
|XAUUSD
|-47K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +133.89 USD
Worst Trade: -113 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +116.48 USD
Massima perdita consecutiva: -485.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
多货币对冲策略
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
39%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
45
98%
5 837
55%
98%
1.31
0.63
USD
USD
7%
1:500