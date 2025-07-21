SignaleKategorien
Ying Feng

Yihouhuanghun

Ying Feng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
57 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 53%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 662
Gewinntrades:
3 732 (56.01%)
Verlusttrades:
2 930 (43.98%)
Bester Trade:
171.08 USD
Schlechtester Trade:
-145.31 USD
Bruttoprofit:
19 804.12 USD (1 115 165 pips)
Bruttoverlust:
-15 077.09 USD (983 519 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (116.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
465.63 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
98.67%
Max deposit load:
7.57%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.05
Long-Positionen:
2 973 (44.63%)
Short-Positionen:
3 689 (55.37%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
31 (-485.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-524.86 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.06%
Jahresprognose:
12.83%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.35 USD
Maximaler:
936.31 USD (6.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.41% (824.92 USD)
Kapital:
24.72% (2 766.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 1331
NZDUSD 1326
EURUSD 1322
EURJPY 1319
AUDUSD 1318
XAUUSD 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 1.8K
NZDUSD 987
EURUSD -1.4K
EURJPY 3K
AUDUSD 816
XAUUSD -467
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 90K
NZDUSD 2.3K
EURUSD -32K
EURJPY 113K
AUDUSD 5.8K
XAUUSD -47K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +171.08 USD
Schlechtester Trade: -145 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +116.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -485.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBPrimeLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
1.65 × 117
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
多货币对冲策略
Keine Bewertungen
2025.12.26 06:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.24 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.02 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.05 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 17:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
