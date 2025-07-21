- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
6 662
Gewinntrades:
3 732 (56.01%)
Verlusttrades:
2 930 (43.98%)
Bester Trade:
171.08 USD
Schlechtester Trade:
-145.31 USD
Bruttoprofit:
19 804.12 USD (1 115 165 pips)
Bruttoverlust:
-15 077.09 USD (983 519 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (116.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
465.63 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
98.67%
Max deposit load:
7.57%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.05
Long-Positionen:
2 973 (44.63%)
Short-Positionen:
3 689 (55.37%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
31 (-485.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-524.86 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.06%
Jahresprognose:
12.83%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.35 USD
Maximaler:
936.31 USD (6.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.41% (824.92 USD)
Kapital:
24.72% (2 766.12 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1331
|NZDUSD
|1326
|EURUSD
|1322
|EURJPY
|1319
|AUDUSD
|1318
|XAUUSD
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|1.8K
|NZDUSD
|987
|EURUSD
|-1.4K
|EURJPY
|3K
|AUDUSD
|816
|XAUUSD
|-467
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|90K
|NZDUSD
|2.3K
|EURUSD
|-32K
|EURJPY
|113K
|AUDUSD
|5.8K
|XAUUSD
|-47K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +171.08 USD
Schlechtester Trade: -145 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +116.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -485.42 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBPrimeLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
多货币对冲策略
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
53%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
57
99%
6 662
56%
99%
1.31
0.71
USD
USD
25%
1:500