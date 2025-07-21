シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Yihouhuanghun
Ying Feng

Yihouhuanghun

Ying Feng
レビュー0件
信頼性
57週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 53%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 662
利益トレード:
3 732 (56.01%)
損失トレード:
2 930 (43.98%)
ベストトレード:
171.08 USD
最悪のトレード:
-145.31 USD
総利益:
19 804.12 USD (1 115 165 pips)
総損失:
-15 077.09 USD (983 519 pips)
最大連続の勝ち:
17 (116.48 USD)
最大連続利益:
465.63 USD (7)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
98.67%
最大入金額:
7.57%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.05
長いトレード:
2 973 (44.63%)
短いトレード:
3 689 (55.37%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
0.71 USD
平均利益:
5.31 USD
平均損失:
-5.15 USD
最大連続の負け:
31 (-485.42 USD)
最大連続損失:
-524.86 USD (6)
月間成長:
1.06%
年間予想:
12.83%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.35 USD
最大の:
936.31 USD (6.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.41% (824.92 USD)
エクイティによる:
24.72% (2 766.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 1331
NZDUSD 1326
EURUSD 1322
EURJPY 1319
AUDUSD 1318
XAUUSD 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 1.8K
NZDUSD 987
EURUSD -1.4K
EURJPY 3K
AUDUSD 816
XAUUSD -467
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 90K
NZDUSD 2.3K
EURUSD -32K
EURJPY 113K
AUDUSD 5.8K
XAUUSD -47K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +171.08 USD
最悪のトレード: -145 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +116.48 USD
最大連続損失: -485.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBPrimeLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
1.65 × 117
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
多货币对冲策略
レビューなし
2025.12.26 06:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.24 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.02 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.05 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 17:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
