- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6 662
利益トレード:
3 732 (56.01%)
損失トレード:
2 930 (43.98%)
ベストトレード:
171.08 USD
最悪のトレード:
-145.31 USD
総利益:
19 804.12 USD (1 115 165 pips)
総損失:
-15 077.09 USD (983 519 pips)
最大連続の勝ち:
17 (116.48 USD)
最大連続利益:
465.63 USD (7)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
98.67%
最大入金額:
7.57%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.05
長いトレード:
2 973 (44.63%)
短いトレード:
3 689 (55.37%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
0.71 USD
平均利益:
5.31 USD
平均損失:
-5.15 USD
最大連続の負け:
31 (-485.42 USD)
最大連続損失:
-524.86 USD (6)
月間成長:
1.06%
年間予想:
12.83%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.35 USD
最大の:
936.31 USD (6.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.41% (824.92 USD)
エクイティによる:
24.72% (2 766.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1331
|NZDUSD
|1326
|EURUSD
|1322
|EURJPY
|1319
|AUDUSD
|1318
|XAUUSD
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|1.8K
|NZDUSD
|987
|EURUSD
|-1.4K
|EURJPY
|3K
|AUDUSD
|816
|XAUUSD
|-467
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|90K
|NZDUSD
|2.3K
|EURUSD
|-32K
|EURJPY
|113K
|AUDUSD
|5.8K
|XAUUSD
|-47K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +171.08 USD
最悪のトレード: -145 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +116.48 USD
最大連続損失: -485.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBPrimeLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
