Irmalasari

Smart BOT X

Irmalasari
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 151%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 696
Kârla kapanan işlemler:
1 886 (69.95%)
Zararla kapanan işlemler:
810 (30.04%)
En iyi işlem:
544.27 USD
En kötü işlem:
-114.37 USD
Brüt kâr:
13 150.76 USD (322 212 pips)
Brüt zarar:
-7 163.84 USD (277 066 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (45.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 319.12 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
94.17%
Maks. mevduat yükü:
13.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
5.29
Alış işlemleri:
1 409 (52.26%)
Satış işlemleri:
1 287 (47.74%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
2.22 USD
Ortalama kâr:
6.97 USD
Ortalama zarar:
-8.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 131.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 131.18 USD (16)
Aylık büyüme:
3.71%
Yıllık tahmin:
45.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 132.22 USD (15.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.31% (1 132.22 USD)
Varlığa göre:
22.55% (3 431.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD+ 536
EURCAD+ 499
GBPCAD+ 447
AUDUSD+ 440
USDCAD+ 438
EURGBP+ 336
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD+ 763
EURCAD+ 988
GBPCAD+ 658
AUDUSD+ 1.3K
USDCAD+ 951
EURGBP+ 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD+ 18K
EURCAD+ -9.6K
GBPCAD+ 18K
AUDUSD+ 2.2K
USDCAD+ 17K
EURGBP+ -629
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +544.27 USD
En kötü işlem: -114 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +45.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 131.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Smart BOT X
Ayda 30 USD
151%
0
0
USD
16K
USD
41
100%
2 696
69%
94%
1.83
2.22
USD
23%
1:500
