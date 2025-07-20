SeñalesSecciones
Irmalasari

Smart BOT X

Irmalasari
0 comentarios
Fiabilidad
54 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 221%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 323
Transacciones Rentables:
2 366 (71.20%)
Transacciones Irrentables:
957 (28.80%)
Mejor transacción:
544.27 USD
Peor transacción:
-114.37 USD
Beneficio Bruto:
15 681.74 USD (398 530 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 084.99 USD (313 747 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (76.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 319.12 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
90.11%
Carga máxima del depósito:
13.26%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
6.71
Transacciones Largas:
1 659 (49.92%)
Transacciones Cortas:
1 664 (50.08%)
Factor de Beneficio:
1.94
Beneficio Esperado:
2.29 USD
Beneficio medio:
6.63 USD
Pérdidas medias:
-8.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-1 131.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 131.18 USD (16)
Crecimiento al mes:
11.06%
Pronóstico anual:
134.24%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 132.22 USD (15.54%)
Reducción relativa:
De balance:
21.31% (1 132.22 USD)
De fondos:
22.55% (3 431.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD+ 678
EURCAD+ 580
GBPCAD+ 563
AUDUSD+ 550
USDCAD+ 547
EURGBP+ 404
AUDCAD+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD+ 970
EURCAD+ 1.1K
GBPCAD+ 912
AUDUSD+ 1.7K
USDCAD+ 1.3K
EURGBP+ 1.6K
AUDCAD+ 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD+ 31K
EURCAD+ -2.9K
GBPCAD+ 23K
AUDUSD+ 11K
USDCAD+ 18K
EURGBP+ 4.6K
AUDCAD+ -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +544.27 USD
Peor transacción: -114 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +76.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 131.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Smart BOT X
30 USD al mes
221%
0
0
USD
5K
USD
54
99%
3 323
71%
90%
1.93
2.29
USD
23%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.