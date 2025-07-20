SegnaliSezioni
Irmalasari

Smart BOT X

Irmalasari
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 151%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 696
Profit Trade:
1 886 (69.95%)
Loss Trade:
810 (30.04%)
Best Trade:
544.27 USD
Worst Trade:
-114.37 USD
Profitto lordo:
13 150.76 USD (322 212 pips)
Perdita lorda:
-7 163.84 USD (277 066 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (45.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 319.12 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
94.17%
Massimo carico di deposito:
13.26%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
5.29
Long Trade:
1 409 (52.26%)
Short Trade:
1 287 (47.74%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
2.22 USD
Profitto medio:
6.97 USD
Perdita media:
-8.84 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-1 131.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 131.18 USD (16)
Crescita mensile:
3.71%
Previsione annuale:
45.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 132.22 USD (15.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.31% (1 132.22 USD)
Per equità:
22.55% (3 431.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD+ 536
EURCAD+ 499
GBPCAD+ 447
AUDUSD+ 440
USDCAD+ 438
EURGBP+ 336
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD+ 763
EURCAD+ 988
GBPCAD+ 658
AUDUSD+ 1.3K
USDCAD+ 951
EURGBP+ 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD+ 18K
EURCAD+ -9.6K
GBPCAD+ 18K
AUDUSD+ 2.2K
USDCAD+ 17K
EURGBP+ -629
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +544.27 USD
Worst Trade: -114 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +45.71 USD
Massima perdita consecutiva: -1 131.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.