- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 323
Прибыльных трейдов:
2 366 (71.20%)
Убыточных трейдов:
957 (28.80%)
Лучший трейд:
544.27 USD
Худший трейд:
-114.37 USD
Общая прибыль:
15 681.74 USD (398 530 pips)
Общий убыток:
-8 084.99 USD (313 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (76.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 319.12 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
90.11%
Макс. загрузка депозита:
13.26%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
6.71
Длинных трейдов:
1 659 (49.92%)
Коротких трейдов:
1 664 (50.08%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
2.29 USD
Средняя прибыль:
6.63 USD
Средний убыток:
-8.45 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 131.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 131.18 USD (16)
Прирост в месяц:
11.06%
Годовой прогноз:
134.24%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 132.22 USD (15.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.31% (1 132.22 USD)
По эквити:
22.55% (3 431.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD+
|678
|EURCAD+
|580
|GBPCAD+
|563
|AUDUSD+
|550
|USDCAD+
|547
|EURGBP+
|404
|AUDCAD+
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD+
|970
|EURCAD+
|1.1K
|GBPCAD+
|912
|AUDUSD+
|1.7K
|USDCAD+
|1.3K
|EURGBP+
|1.6K
|AUDCAD+
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD+
|31K
|EURCAD+
|-2.9K
|GBPCAD+
|23K
|AUDUSD+
|11K
|USDCAD+
|18K
|EURGBP+
|4.6K
|AUDCAD+
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +544.27 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +76.41 USD
Макс. убыток в серии: -1 131.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
