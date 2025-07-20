СигналыРазделы
Irmalasari

Smart BOT X

Irmalasari
0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 221%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 323
Прибыльных трейдов:
2 366 (71.20%)
Убыточных трейдов:
957 (28.80%)
Лучший трейд:
544.27 USD
Худший трейд:
-114.37 USD
Общая прибыль:
15 681.74 USD (398 530 pips)
Общий убыток:
-8 084.99 USD (313 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (76.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 319.12 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
90.11%
Макс. загрузка депозита:
13.26%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
6.71
Длинных трейдов:
1 659 (49.92%)
Коротких трейдов:
1 664 (50.08%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
2.29 USD
Средняя прибыль:
6.63 USD
Средний убыток:
-8.45 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 131.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 131.18 USD (16)
Прирост в месяц:
11.06%
Годовой прогноз:
134.24%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 132.22 USD (15.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.31% (1 132.22 USD)
По эквити:
22.55% (3 431.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD+ 678
EURCAD+ 580
GBPCAD+ 563
AUDUSD+ 550
USDCAD+ 547
EURGBP+ 404
AUDCAD+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD+ 970
EURCAD+ 1.1K
GBPCAD+ 912
AUDUSD+ 1.7K
USDCAD+ 1.3K
EURGBP+ 1.6K
AUDCAD+ 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD+ 31K
EURCAD+ -2.9K
GBPCAD+ 23K
AUDUSD+ 11K
USDCAD+ 18K
EURGBP+ 4.6K
AUDCAD+ -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +544.27 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +76.41 USD
Макс. убыток в серии: -1 131.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
