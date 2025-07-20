シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Smart BOT X
Irmalasari

Smart BOT X

Irmalasari
レビュー0件
信頼性
54週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 221%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 323
利益トレード:
2 366 (71.20%)
損失トレード:
957 (28.80%)
ベストトレード:
544.27 USD
最悪のトレード:
-114.37 USD
総利益:
15 681.74 USD (398 530 pips)
総損失:
-8 084.99 USD (313 747 pips)
最大連続の勝ち:
28 (76.41 USD)
最大連続利益:
1 319.12 USD (5)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
90.11%
最大入金額:
13.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
76
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
6.71
長いトレード:
1 659 (49.92%)
短いトレード:
1 664 (50.08%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
2.29 USD
平均利益:
6.63 USD
平均損失:
-8.45 USD
最大連続の負け:
16 (-1 131.18 USD)
最大連続損失:
-1 131.18 USD (16)
月間成長:
11.06%
年間予想:
134.24%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 132.22 USD (15.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.31% (1 132.22 USD)
エクイティによる:
22.55% (3 431.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD+ 678
EURCAD+ 580
GBPCAD+ 563
AUDUSD+ 550
USDCAD+ 547
EURGBP+ 404
AUDCAD+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD+ 970
EURCAD+ 1.1K
GBPCAD+ 912
AUDUSD+ 1.7K
USDCAD+ 1.3K
EURGBP+ 1.6K
AUDCAD+ 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD+ 31K
EURCAD+ -2.9K
GBPCAD+ 23K
AUDUSD+ 11K
USDCAD+ 18K
EURGBP+ 4.6K
AUDCAD+ -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +544.27 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +76.41 USD
最大連続損失: -1 131.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

