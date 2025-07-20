- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 323
利益トレード:
2 366 (71.20%)
損失トレード:
957 (28.80%)
ベストトレード:
544.27 USD
最悪のトレード:
-114.37 USD
総利益:
15 681.74 USD (398 530 pips)
総損失:
-8 084.99 USD (313 747 pips)
最大連続の勝ち:
28 (76.41 USD)
最大連続利益:
1 319.12 USD (5)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
90.11%
最大入金額:
13.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
76
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
6.71
長いトレード:
1 659 (49.92%)
短いトレード:
1 664 (50.08%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
2.29 USD
平均利益:
6.63 USD
平均損失:
-8.45 USD
最大連続の負け:
16 (-1 131.18 USD)
最大連続損失:
-1 131.18 USD (16)
月間成長:
11.06%
年間予想:
134.24%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 132.22 USD (15.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.31% (1 132.22 USD)
エクイティによる:
22.55% (3 431.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD+
|678
|EURCAD+
|580
|GBPCAD+
|563
|AUDUSD+
|550
|USDCAD+
|547
|EURGBP+
|404
|AUDCAD+
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD+
|970
|EURCAD+
|1.1K
|GBPCAD+
|912
|AUDUSD+
|1.7K
|USDCAD+
|1.3K
|EURGBP+
|1.6K
|AUDCAD+
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD+
|31K
|EURCAD+
|-2.9K
|GBPCAD+
|23K
|AUDUSD+
|11K
|USDCAD+
|18K
|EURGBP+
|4.6K
|AUDCAD+
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +544.27 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +76.41 USD
最大連続損失: -1 131.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
221%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
54
99%
3 323
71%
90%
1.93
2.29
USD
USD
23%
1:500